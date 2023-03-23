江啟臣稱代外長譴責謝長廷不負責任　吳釗燮聽到後笑了

▲吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蘇晏男／台北報導

駐日代表謝長廷今（23日）返台，由於謝創辦的「新文化基金會」擬提名他任大法官，引發國民黨立委陳以信、江啟臣關切。外交部長吳釗燮今答詢時，表示謝長廷當不當大法官，跟外交部沒有關係，目前也未安排謝述職；至於駐日代表會不換人？吳說，目前沒有任何這種討論。值得一提的是，當吳釗燮聽聞江啟臣表示要代他譴責謝長廷時，露出一抹微笑。

吳釗燮23日上午到立法院外交國防委員會進行業務報告並備質詢。陳以信質詢吳釗燮時問，謝長廷是不是今天回台灣？有沒有跟你請假？只是第一時間吳並未答覆，經過外交部人員告知，才回應「有請假」，讓陳直呼「哇！你都不知道」，並追問，謝長廷返台是否要述職？吳回應，到目前為止沒有。

陳以信說，謝長廷回來是要爭大法官，沒有要到外交部述職，也沒有到立法院外委會報告，對不對？吳釗燮表示，這個事情可能是謠傳，謝回來都有請假，都是固定參加台日協的理監事會議。

吳釗燮也說，駐外館長有很多個，他沒有辦法一一確認他們是否請假，而這次沒有安排謝長廷述職，以前通常都會安排，但如果沒有什麼業務需要討論的話就不會做（述職）安排，只是他認為目前為止沒有任何的需要，外交部跟日館之間的溝通是非常順暢。

陳以信追問，駐日代表會不換人？吳釗燮表示，目前沒有任何這種思考、討論，謝長廷當不當大法官，跟外交部沒有關係。陳以信指出，謝長廷駐日期間，他當任外交國防委員會召委時幾次希望謝到外委會備詢，但這麼長的時間都沒有來過，現在卻利用這狀況跑回來，讓人非常失望，「比你這個部長還要大」，「你要好好管」。

接著輪到江啟臣質詢，江一上台就對吳釗燮說，他個人認為謝長廷很不尊重吳，身為直屬長官，「怎麼會你在國會，你還要確認」，如果今天謝要返國，照理來說昨天或早一點讓吳知道。吳釗燮說：「會，他都會送電報回來。」

江啟臣表示，外交部業務報告包含駐日代表處的業務，「他（指謝長廷）怎麼可以這麼不負責任？我在這裡公開譴責他，我替你（指吳釗燮）譴責他」。吳釗燮聽聞後露出一抹微笑。

江啟臣繼續說，謝長廷身為駐日代表，得對外交部長負責，更何況國會有權力邀請謝到立法院備詢。吳釗燮表示，「是。」

▼江啟臣表達要代吳釗燮譴責寫長廷時，吳露出一抹微笑。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）