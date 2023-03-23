排球少女魂上身！民進黨立委參選人郭貞慧一記扣殺驚艷台南學妹　　

▲郭貞慧年輕時曾經是女排校隊，在球場上跟學生們重溫排球少女魂。（圖／郭貞慧提供，下同）

記者陳弘修／台北報導

前台南市觀旅局長郭貞慧轉戰立委，積極爭取民進黨南市第一選區立委提名。鮮為人知的是，過去在行政部門擁有專業表現的她，學生時期竟然是女排校隊。23日在一場公益活動中，郭貞慧在球場上看到學生們時，不禁也一時技癢，除了當場表演了「扣殺」，也直呼重溫了當年的排球少女魂。

郭貞慧秀球技的這場活動是台南文山盃海釣公益活動，今年已經進入第五年，除了北門區文山里李英信里長個人捐贈學甲國中女排和北門農工的排球半年份的米，民進黨立委參選人郭貞慧也共襄盛舉，贊助體育活動，贈送10箱麵條。

郭貞慧表示，她在學生時期也是女子排球校隊，今天看到排球少女們優異的表現，特別有感覺，一時技癢的她也下場跟女同學們切磋，重溫當年熱血排球魂，現場還表演了「扣殺」，讓這群女排學妹們驚呼不已，一旁教練也說動作十分標準。

郭貞慧強調，台灣女子排球在國際賽事一直表現優異，但卻嚴重缺乏資源，尤其是在基層培育部份，這些年常常都是靠各地體育愛好者無償支援，才能勉強維持基層女排培育，但這絕非長遠之計。

郭貞慧表示，民間的支持固然重要，但政府有制度的培育才是從根本解決問題，這也是她未來進入國會之後所要推動的重要政策。