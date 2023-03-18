台南市中正路更名「湯德章大道」　歌手朱約信大讚：超帥！

▲台南設湯德章大道，歌手朱約信讚超帥。（圖／翻攝自Facebook／朱約信，點圖放大）

實習記者李密／台北報導

今年為228受難者、人權律師湯德章逝世76周年，台南市宣布把湯德章紀念公園圓環前的中正路更名，更替換路牌為「湯德章大道」，且於下方註記「原中正路」。本土派搖滾歌手朱約信在臉書大讚「超帥」，吸引一票網友表示支持更名，希望其他縣市也能跟進做轉型。

▲昔基進黨議員參選人將寫著「德章大道」的路牌覆蓋於中正路的路牌上。（圖／基進黨提供）



藝名為朱頭皮的搖滾歌手朱約信，昨經過台南湯德章紀念公園圓環，發現中正路路牌已替換為湯德章大道，在個人臉書頁面上分享並大讚「超帥」。朱約信本身就是台南人，曾獲台語金曲歌王，迄今仍活躍於本土樂壇，為知名的台派歌手。

不少網友也在朱約信的個人臉書頁面下留言，齊聲表達支持改名的立場，例如「哇真的改了！台南市超讚的啦！」、「神隱少女裏恢復記憶的白龍河神～掀蓋找回記憶的勇氣！」還有部分留言的網友，希望其他縣市也能跟進做轉型，如「台北自由廣場的銅像也換他」、「嘉義應該要有澄波路」。還有網友認為高雄的中國地名像遼寧街、察哈爾街也要通通改掉。

▼台南設湯德章大道，歌手朱約信讚超帥。（圖／翻攝自Facebook／朱約信，點圖放大）

