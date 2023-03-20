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黃偉哲連任100天最新民調！　滿意度近7成、最有感政策是「這項」

▲台南市長黃偉哲17日出席高雄舉辦的「南方治理平台」首長會議，與嘉、嘉、高、屏、澎縣市首長齊聚，呼籲合作共好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

台南市市長黃偉哲連任至今已達一百天，崑山科技大學公共關係暨廣告系量化研究中心根據3個月以來的施政表現進行民調，結果顯示，有83.7%的民眾對於生活品質感到滿意，對連任以來的施政表現也有68.6%的滿意度。此外，在市府目前主要推動的施政項目，市民滿意度前三名分別為社會福利、觀光休閒及藝文活動等。

本次民調進一步來看，社會福利方面，「老人福利補助」滿意度達57.5%、「提高生育津貼」滿意度為62.3%、「青年創業貸款補貼」滿意度為61.1%、「首購房屋補助」滿意度則有57.3％。

此外，台南市在年初宣布加碼三項青年福利措施，包括提高前二胎生育津貼至2萬元，協助首次購屋貸款利息補貼每戶6萬元及青年創業貸款前2年利息全額補貼等政策，在此次民調上皆顯示民眾對此感到滿意。整體來看，市民對於黃偉哲市政團隊推動社會福利最有感，然而不願表態或不發表意見的市民，在此項平均也達3成。

研究計畫主持人的公廣系教授莊岳峰說明，本次民調值得關注的是，黃偉哲在去年爭取連任之路可說是驚險過關，而在本次民調樣本結果上，中立及不願表態政治立場的選民高達69.7%，表態支持國、民兩黨的比例明顯下滑，顯示選民已不再堅定支持特定黨派，而是會隨著社會議題、政治熱度等條件下，改變過去所支持的人選，這對執政黨或在野黨來說，都是應該要注意的民意變化趨勢。

莊岳峰建議，市府推動的這些照顧市民的福利政策，幾乎都有三成的受訪者表示不知道或是無意見，建議市府可以加強宣傳，讓市民更加瞭解市府推動的相關政策。

此次民調由崑大公共關係暨廣告系量化研究中心於今年3月1至3日進行訪問，調查對象為戶籍台南市年滿20歲以上成年民眾，依台南37個行政區中人口百分比抽出需完成有效樣本作為問卷調查之對象，採市內電話調查，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本達1,070份；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。

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