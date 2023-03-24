首度出手協調立委提名！　侯友宜：通力合作讓人民過好日子

▲新北市長侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨籍新北議員陳偉杰日前有意挑戰新北第一選區現任藍營立委洪孟楷。陳偉杰與洪孟楷昨晚宣布，經新北市長侯友宜協調，陳將不參與黨內初選，由洪爭取連任。「首次出手」協調的侯今（24）日被問到此事，他表示，唯有地方代表、市政府，大家一起通力合作，人民才可以過好日子。

洪孟楷表示，感謝侯友宜邀請他及陳偉杰共同討論如何讓新北市在改變的正確道路上繼續大步向前，共同的目標，就是團結一心，發揮最大的力量，讓正確的價值，永遠延續。陳答應侯，以團結為重、大局為先，不參與此次立委初選，全力支持國民黨提名的總統、立委贏得勝利。

陳偉杰也說，也謝謝洪孟楷承諾，未來會與他在地方上各項議題密切合作，共同為地方打拚服務。人因夢想而偉大，即使不是現在完成，仍應該保有往前衝的勇氣。

對於侯友宜「首次出手」協調，展現藍營母雞態勢。侯友宜受訪時表示，新北市在淡水區有兩位非常傑出優秀民意代表在為地方貢獻，洪孟楷、陳偉杰兩人在服務過程中，非常期待他們一加一等於二，一起同心齊力做更多的事情。

侯友宜說，昨天剛好大家一起討論未來如何一起強化淡水、八里、林口、三芝等地，陳偉杰也願意與洪孟楷一起並肩作戰，在這個區塊一起合作，能夠讓市政、建設各方面的社會福利更到位，因為唯有地方代表、市政府大家一起通力合作，人民才可以過好日子。

