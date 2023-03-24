大安區立委搶破頭！　苗博雅提「非藍大聯盟」翻轉深藍選區

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者陳家祥攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對2024台北市大安區立委選戰，藍營除了前議員羅智強、現任議員鍾沛君表態參選，前總統馬英九時期的國安會副秘書長楊永明也宣布加入初選戰局，而時代力量黨主席王婉諭也在昨日表態參戰。對此，先前被名嘴周玉蔻點名出戰大安區立委的社民黨台北市議員苗博雅回應，與其多頭馬車保送國民黨，不如經過公平公正公開程序，公推「非藍大聯盟」好人選，全力挑戰翻轉深藍選區。

苗博雅24日表示，近期各黨派政壇先進紛紛表達參選大安區立委的豪情壯志，但她生在文山，成長在大安，比任何人都更希望大安文山區早日擺脫國民黨的掌控。國民黨史無前例沒收大安區選民的補選權利，讓大安區出現「沒有區域立委」的情況，而羅智強則有在任期內拋棄大安區，溜到外縣市的前科。

苗博雅說明，從民情的層面看，此次是改制以來，大安區首次出現翻轉的曙光。而從國家前途的角度看，羅智強是反對採購必要國防武器的人，讓他進到國會，連最基本的自動化戰防雷都不用買了，若共軍進犯，只能靠國軍工兵子弟冒生命危險人工佈雷阻擋共軍登陸，擋下這樣的人進入國會，是為了國家安全與社會發展所必須。

苗博雅指出，雖然要翻轉深藍選區並不容易，就算最優質的人選，遇上羅智強也都要拚盡全力，而且就算贏國民黨，也只會在幾千票之間。但「團結有可能贏，不團結肯定不會贏」，所以她主張，這次大安區立委選舉，必須有「非藍大聯盟」的概念。所有秉持「護民主、反併吞」理念，認同台灣強化國防，反對中國侵略台灣的參選人，應該透過公平公正公開的程序，公推一位最有機會擋下國民黨的人，讓所有人心服口服，大家團結支持他。

苗博雅說，國民黨的惡搞已經讓大安區居民非常委屈，非藍陣營的政治工作者，如果是真的為大安區好或為台灣好，就應該團結在「民主反共」的理念下，一起翻轉大安，不能有「志在參加、不在當選」的心態。「我們不能保送國民黨」，她強調，為台灣進步理想努力的人，有責任以「成功不必在我、成功一定有我」的胸懷，回應大安區選民的期待。

至於周玉蔻提出「民進黨應該禮讓苗博雅出戰」，苗博雅則認為，重點是推出「理念相同的最強人選」，只要是「非藍大聯盟」，在大安區公推的人選她都會全力支持，也希望大家都全力支持。苗博雅重申，與其多頭馬車保送國民黨，經過公平公正公開程序，非藍陣營公推好人選，全力挑戰翻轉深藍選區，更符合大安區選民的期待。