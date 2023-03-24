國民黨拍板徵召！侯友宜呼聲高　黃光芹聽聞一句話驚喊一刀斃命

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨敲定2024總統提名採徵召方式，黨內呼聲最高的新北市長侯友宜昨日（23日）表示，「職位不是這麼重要，重要的是定位」。但資深媒體人黃光芹認為，職位如果不重要，侯為什麼要做7年半的副市長、4年多的市長，侯這句話根本一刀斃命，「這樣講，不僅沒道理，還會身敗名裂！」

▲侯友宜認為「職位不是這麼重要，重要的是定位」。（資料照／記者湯興漢攝）

侯友宜23日出席活動時，被問到關於黨內敲定2024總統提名採取徵召模式的問題，他表示，在公職生涯這麼長的時間，他要認真為國、為民做出最大的努力，這是他不變的初心，也是應盡的責任，「職位不是這麼重要，重要的是定位」，而這樣的定位，就是要做出人民期待、有感的事情，「讓人民安居樂業，是我要做的事情」。

然而，資深媒體人黃光芹23日在臉書發文驚呼，「天啊！誰教他講的？」並直指侯友宜這句「職位不重要，定位才重要」根本一刀斃命，因為職位如果不重要，侯為什麼要做7年半的副市長、4年多的市長，又為什麼要爭取連任，「如果職位不重要，他又幹嘛在新北市長的職位上，好好做代誌？」

黃光芹推測，幕僚口中的職位應該是指總統職位，假如總統職位不重要，侯友宜為何甘冒大不諱，落跑去角逐，而且未來要是真的坐上這個「不重要」的職位，侯又要如何做好，「如果真（的）不重要，他乾脆拱手讓人算了。最糟糕的是，萬一他選輸了，還有羞恥回到新北市做這個更『不重要』的職位？」

黃光芹認為，世界各國元首任滿都不敢自封曾經追求到什麼歷史定位，侯友宜如今賣高說職位不重要，實在令人驚訝，「難道他連判斷這句話能不能講的能力都没有？這樣講，不僅沒道理，還會身敗名裂！最後落得不只『落跑』的定位！」