侯友宜民調下跌　郭正亮曝「這兩動作」挽回

▲新北市長侯友宜 。（圖／記者崔至雲攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主朱立倫周三在中常會上宣布，2024總統人選採用徵召方式取代民調來產生，被解讀為替新北市長侯友宜近期民調崩跌解套。對此，前民進黨立委郭正亮23日表示，侯友宜目前只能靠兩動作，來挽回本來贊同他的人，包括對總統蔡英文訪美、前總統馬英九訪陸的看法，以及對於新北市立委席次之整合。

郭正亮23日於節目《大新聞大爆卦》中表示，侯友宜近期民調下滑，但副總統賴清德民調卻都沒有明顯地大幅上漲，是侯友宜自己跌下來的。侯友宜本來有一些偏綠支持者，大概10%至15％，因為賴清德定於一尊，現在可能都跑光了，而侯友宜目前只能靠他的表現，來挽回本來贊同他的人。

郭正亮指出，侯友宜要在兩個地方有所動作，第一就是，總統蔡英文即將訪美、前總統馬英九即將訪中國大陸，大家一定會問他對兩人交鋒的看法，所以他不能沒有意見，要有個樣子；第二，侯既然加入了提名委員會，就要把雄心壯志表達出來，比如說新北市12席立委，國民黨只選3個，起碼要表達雄心壯志說「我們至少選一半，我會負責整合新北市的立委候選人」，這種魄力要拿出來，人家才會覺得他像個老大。

郭正亮強調，侯友宜之前跟黨中央真的沒什麼關係，但既然現在要選總統，跟黨中央一定是全面結合，對國民黨的使命感，還有願意投入更大的力量，那種姿態要出來，並不是說現在要宣布參選，而是動作要做出來。