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李四川貼大巨蛋試驗報告　信心喊：今年底在大巨蛋打球即將實現！

▲▼大巨蛋進行全尺度煙控性能現場試驗。（圖／翻攝自李四川臉書）

▲大巨蛋進行全尺度煙控性能現場試驗。（圖／翻攝自李四川臉書）

記者江采蓁／綜合報導

台北市大巨蛋問題備受外界關注，台北市長蔣萬安上任時也宣示，會力拚年底試營運。具有深厚工程背景的台北市副市長李四川24日貼出大巨蛋全尺度煙控性能現場試驗的照片表示，整體試驗過程順利，正朝著4月底完工、7月拿到使用執照的目標前進。

「距離今年底在大巨蛋打球越來越近了」，李四川貼出大巨蛋3月20日進行全尺度煙控性能現場試驗的報告表示，整體試驗過程順利。他也解釋試驗內容，試驗火源為10MW（28 個火盤，每火盤盛裝 16 公升之 95%乙醇變性酒精），較上次試驗增加一倍；監測項目包括溫度、一氧化碳濃度、能見度、熱幅射及煙層蓄積的狀況；試驗結果顯示，整體試驗過程順利，煙層蓄積狀況也符合原設計，另各項監測數據將由試驗單位整合後，併入結案報告。

此外，李四川報告，3月22日繼續測試撒水系統，除射水角度須微調外，狀況良好，他提到，3月底將鋪設人工草皮，我們正朝著4月底完工、7月拿到使用執照的目標前進，他信心喊話，「今年底在大巨蛋打球即將實現！請大家給施工團隊加油鼓勵。」此文一出，蔣萬安也在底下留言表示，「市府團隊全力以赴！重大建設搶時間拚進度！」

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台北市大巨蛋蔣萬安李四川

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