提早開行人綠燈！北市4階段實施　月底完成24校、明年拚八橫八縱

▲台北市擴大辦理行人綠燈早開措施。（示意圖／記者莊喬迪攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府為洗刷標籤「行人地獄」，讓行人安心通過路口，台北市交通局交工處23日宣布，將擴大辦理「行人綠燈早開」措施，並採取4階段方式，3月底先完成24所學校周邊路口增設行人綠燈早開，時間點為每天早上5時至晚上11時。

台北市交通局23日上午召開記者會，宣布「行人綠燈早開，行人通行更安心」政策，目前台北市已於332處人車衝突較多之路口設置行人綠燈早開，此次將分4階段於全市高中以下285所學校周邊、八橫八縱主要幹道路口，檢討上午5時至晚間11時實施行人早開。

第1階段於今年3月底完成24所國中、小學校周邊70處路口，第2階段於今年6月初完成全市國小共152所，第3階段於今年9月初完成全市國、高中共133所，第4階段於明年完成八橫八縱主要幹道路口。

交工處指出，有別於過往人、車同時開起，行人綠燈早開時相是先讓行人進入行人穿越道線，之後再開放車輛通行，讓行穿線上的行人更明顯，增加行人可見度，減少人、車爭道時間，使駕駛禮讓行人優先通行；依據FHWA（美國聯邦公路管理局）研究指出，行人早開措施可有效減少行人事故。

針對為何選定該24校作為第1階段實施地，未來是否會針對學校以外、如醫院等老人較多地方辦理？台北市交通局長謝銘鴻表示，目前12行政區「每區2所」是北市府目標，倘若是老人較多的路段，會進行例行性調整。

關於早開行人綠燈，恐壓縮到行車秒數？交工處回應，行人早開約影響到5至10秒，確實會使行車秒數稍微減少一些，但對行車影響並不會太大。

至於未來若開放八橫八縱從早上5時至晚間11時「行人綠燈早開」，恐使部分路段塞車？交工處指出，八橫八縱部分區域較晚仍有行人，倘若有特殊狀況，會再做個案檢討。