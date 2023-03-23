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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

縮小版台灣燈會？蔣萬安拍板　今年白晝之夜在「信義商圈、東區」

▲▼蔣萬安出席都更5箭台北無限，TAIPEI ON THE WAY記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府於2016年首度引進起源於法國的「白晝之夜」（Nuit Blanche），並在北門周邊盛大舉辦，吸引20萬民眾走進舊城區，更使台北市政府將台北白晝之夜列為每年例行舉辦。新任台北市長蔣萬安21日拍板，今年10月白晝之夜舉辦場地為信義商圈及大巨蛋周邊。

台北白晝之夜於2016年首次在北門周邊舉辦，喊出「好啊！大家都不要睡！」口號，號召民眾自由穿梭於夜間城市中，欣賞當代藝術展品以及表演節目，之後每年延續此夜間藝術活動，包括到公館街區、圓山、大直內湖、南港等地，2021年受疫情影響採線上線下舉辦於北投，2022年則登陸士林。

▲▼2022白晝之夜。（圖／台北市文化局提供）

▲2022年白晝之夜在士林商圈舉辦，大量人潮湧入士林夜市。（圖／台北市文化局提供）

台北市政府21日上午召開市政會議，由文化局進行「城市文化計畫」，蔣萬安於會議中拍板，今年10月舉辦的白晝之夜定於信義商圈及大巨蛋周邊舉行，並要文化局研議延伸至東區商圈的可行性，也提醒應盡量避免影響東區居民生活。

台北市文化局長蔡詩萍23日接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，目前還在招標階段，原則上會以東區作為今年白晝之夜場域，但範圍多大尚未定案，仍得視民眾反映。

至於是否因大巨蛋預計在年底試營運，所以才選擇該地？蔡詩萍回應「完全沒有」，是考慮到東區夜生活完整、交通也方便，選別的場域可能有擾民問題，基本上場域以東區、松菸、國父紀念館至信義區為主。

媒體追問，該場域範圍與2023年台灣燈會相似？蔡詩萍坦言，白晝的範圍會比較小，並且以現代藝術為主，但目前都還在招標階段。

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