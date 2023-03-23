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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

存在感低？蔣萬安上任3個月施政滿意度曝光　42%民眾「無感」

▲▼蔣萬安出席催生 助養 好住「助您好孕」五力全開。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安自2022年12月25日上任至今，即將屆滿3個月，並陸續推加速公辦都更、幼托、助您好孕、交通等多項新政策；但根據TVBS最新民調數據顯示，蔣萬安施政滿意度41%，不滿意度16%，但竟有42%民眾沒有表示意見，顯見不少民眾對「萬安新政」可能尚不熟悉。

《TVBS民調中心》23日公布最新調查結果，台北市民對蔣萬安擔任市長以來的施政表現，有41%表示滿意，16%表示不滿意，但有超過四成（42%）民眾沒有表示意見。

而經過交叉分析發現，蔣萬安在50至59歲民眾心目中施政滿意度較高，為45%，只有19％不滿意；而20至29歲、30至39歲及60歲以上滿意度也都在四成以上；而40至49歲民眾滿意度則較低為33％，有21％不滿意。

至於北市12行政區方面，蔣萬安在松山信義區的滿意度較高為47％，士林北投區滿意度也有44％；中正萬華、大安文山及內湖南港區滿意度皆為42％；但屬於綠營票倉的中山大同區對蔣萬安的滿意度較低為27%，同時有24％不滿意，49%未表示意見。

在政黨傾向方面，值得注意的是，中立選民有34%表示滿意蔣萬安的施政表現，有14％不滿意，但有超過半數（53%）無法評價。而民進黨認同者對蔣萬安的滿意度為17%，低於 40%不滿意，44%沒有表示意見；國民黨認同者有76%滿意，僅5%不滿意，19%未表示意見。

本次調查是《TVBS 民意調查中心》於今年3月21日至22日晚間6時30分至10時30分進行的調查，共接觸 1058 位20歲以上台北市民，其中拒訪為71位，拒訪率為6.7％，最後成功訪問有效樣本987位，在95％的信心水準下，抽樣誤差為±3.1 個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。

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