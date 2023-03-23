日本隊凱旋歸國！1200球迷接機「塞爆成田機場」　10萬人緊盯航班

▲ 成田機場被擠爆。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合報導

2023世界棒球經典賽（WBC）落幕，睽違14年奪冠的日本隊23日凱旋歸國，抵達東京成田國際機場時，現場早有海量球迷大陣仗迎接，機場擠得水洩不通，且一度有近10萬網友同時在線上追蹤球員搭乘的航班。

《日本電視台》報導，日本WBC代表隊22日晚間自邁阿密國際機場啟程返日，約23日下午3時抵達成田機場。飛行中有眾多球迷關心航班動向，航班追蹤網站Flightradar24數據顯示，一度有多達9.7萬人在線查看，成為當時全球追蹤人數最高的航班。

日媒曝光的畫面可見，飛機降落時不僅有噴水拱門迎接，武士隊一一出現在大廳時，在現場等候的球迷及媒體無不興奮迎接，所有人都高舉相機或手機，只為紀念歷史性一刻，大片人海聚集的畫面十分壯觀。

根據Sponichi Annex，現場有超過1200名粉絲等候武士隊歸來。回顧過去，日本2006年首度奪冠時吸引1000人迎接，2009年二度冠軍時約1200人，去年12月卡達世足代表隊歸國則有650人。今年WBC代表隊突破2009年紀錄，可見日本球迷喜悅之情。

有人為了看球向公司告假2周，有人上午8時就抵達機場。球員出現時，他們紛紛喊道，「謝謝你們帶來的感動」、「恭喜拿到世界冠軍」，也有人舉牌應援，選手則面帶微笑，揮手回應。

日本隊達比修有、吉田正尚、大谷翔平及努特巴爾等球員為準備大聯盟賽季留在美國，其餘隊員皆於23日返日，下午5時30分（台灣4時30分）與總教練栗山英樹舉行歸國記者會。