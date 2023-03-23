　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本隊凱旋歸國！1200球迷接機「塞爆成田機場」　10萬人緊盯航班

▲▼ 成田機場被擠爆。（圖／翻攝自推特）

▲ 成田機場被擠爆。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合報導

2023世界棒球經典賽（WBC）落幕，睽違14年奪冠的日本隊23日凱旋歸國，抵達東京成田國際機場時，現場早有海量球迷大陣仗迎接，機場擠得水洩不通，且一度有近10萬網友同時在線上追蹤球員搭乘的航班。

《日本電視台》報導，日本WBC代表隊22日晚間自邁阿密國際機場啟程返日，約23日下午3時抵達成田機場。飛行中有眾多球迷關心航班動向，航班追蹤網站Flightradar24數據顯示，一度有多達9.7萬人在線查看，成為當時全球追蹤人數最高的航班。

日媒曝光的畫面可見，飛機降落時不僅有噴水拱門迎接，武士隊一一出現在大廳時，在現場等候的球迷及媒體無不興奮迎接，所有人都高舉相機或手機，只為紀念歷史性一刻，大片人海聚集的畫面十分壯觀。

根據Sponichi Annex，現場有超過1200名粉絲等候武士隊歸來。回顧過去，日本2006年首度奪冠時吸引1000人迎接，2009年二度冠軍時約1200人，去年12月卡達世足代表隊歸國則有650人。今年WBC代表隊突破2009年紀錄，可見日本球迷喜悅之情。

有人為了看球向公司告假2周，有人上午8時就抵達機場。球員出現時，他們紛紛喊道，「謝謝你們帶來的感動」、「恭喜拿到世界冠軍」，也有人舉牌應援，選手則面帶微笑，揮手回應。

日本隊達比修有、吉田正尚、大谷翔平及努特巴爾等球員為準備大聯盟賽季留在美國，其餘隊員皆於23日返日，下午5時30分（台灣4時30分）與總教練栗山英樹舉行歸國記者會。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／普發6千元　官網登記突破200萬人
他1句話曝「日本棒球為何這麼強」　台灣輸在這點
獨／內湖5百萬搶案偵破　女富商調度資金搭BMW M5被盯上
快訊／內湖搶劫畫面曝！　25秒得手500萬
日本隊歸國！　成田機場塞爆
徐巧芯檢舉蘇巧慧！　狠酸：我不是民進黨不會把你當公主
快訊／萬里海上火燒船！　傷亡不明
曾自爆擁千張鴻海股票　張菲急出清基金債券「慘賠20%」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

20億人沒有乾淨飲用水　水資源組織：2000億美元才能解決

西班牙腦癱青年6小時跑42公里　全球首位76%身障者完成馬拉松

中國駐印度使館：印度將邀請習近平出席上合峰會

韓斑馬從動物園脫逃！「首爾住宅區」悠哉散步　在大馬路車潮狂奔

日本隊凱旋歸國！1200球迷接機「塞爆成田機場」　10萬人緊盯航班

小時候被父母拆散！阿嬤「時隔60年」又遇見初戀　這次如願結婚了

女整理棉被鑽出「2m長東部棕蛇」　畫面曝光網崩潰：把床燒了！

牙刷挖破牆壁「越獄成功」！美2囚犯逃亡11公里　跑去吃鬆餅被逮

習近平和普丁展開新友誼　CNN：美國面臨「嚴峻外交政策考驗」

攝理教鄭明析將「羈押期滿」出獄！　南韓檢警大動作加快搜索

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

《RM》餐廳打工「強硬式服務」　嫌麻煩「全改自助」還趕客人XD

被大谷翔平噁心滑球三振　楚奧特：我們會捲土重來

好奇貓緊盯水桶泡泡　見消失發ㄋㄞ聲翻找

郭書瑤找男友：一定要king size　看BLACKPINK全被擋「放棄惹」

20億人沒有乾淨飲用水　水資源組織：2000億美元才能解決

西班牙腦癱青年6小時跑42公里　全球首位76%身障者完成馬拉松

中國駐印度使館：印度將邀請習近平出席上合峰會

韓斑馬從動物園脫逃！「首爾住宅區」悠哉散步　在大馬路車潮狂奔

日本隊凱旋歸國！1200球迷接機「塞爆成田機場」　10萬人緊盯航班

小時候被父母拆散！阿嬤「時隔60年」又遇見初戀　這次如願結婚了

女整理棉被鑽出「2m長東部棕蛇」　畫面曝光網崩潰：把床燒了！

牙刷挖破牆壁「越獄成功」！美2囚犯逃亡11公里　跑去吃鬆餅被逮

習近平和普丁展開新友誼　CNN：美國面臨「嚴峻外交政策考驗」

攝理教鄭明析將「羈押期滿」出獄！　南韓檢警大動作加快搜索

費玉清引退3年爆「與好友失聯」　連張菲也封口避談

20億人沒有乾淨飲用水　水資源組織：2000億美元才能解決

民眾搶登記普發6千元　官網登記突破200萬人

Smart「全新電動休旅」4／17上海車展將亮相　空間更大、更運動化

竹市「數位雙生科普實驗室」將開幕　打造元宇宙教育樂園

西班牙腦癱青年6小時跑42公里　全球首位76%身障者完成馬拉松

撿屍學妹拍裸照！他求原諒「找友扮父母」假認錯　瞎招讓他更慘

熊本新航站迎華航與雄獅首架國際航班　IEAT投資考察團成貴客

閏二月「別惹3星座生氣」！命理師急勸：他們有仇必報

全台首創整合放射治療管理系統　花蓮慈院獲SNQ標章認證

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

國際熱門新聞

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

日本棒球隊休息區「看不到垃圾」！

世界十大寶藏第5名！　荒淫「海盜港口」1原因沉沒

出生就活在「淫亂邪教」　她3歲嫁67歲教主

測DNA意外揭發「爺爺45年秘密」　害奶奶變小三

嚇到650萬人！女嬰「後空翻」正面撞地　只為1原因

一家五口接連墜樓　鄰居憶詭異1幕

Meta員工自爆年薪575萬　啥都不用做

警匪對峙「快遞員亂入」堅持送包裹

聯準會再升息1碼　美股收黑530點

宏都拉斯否認向台要760億金援　稱債務再融資

14個月無法排尿　辣妹被送進急診室嚇壞醫

遊樂設施高空旋轉失速墜地　11人重傷

聯準會宣布升息1碼　美媒：升息接近尾聲

更多熱門

相關新聞

攝理教鄭明析將羈押期滿　韓檢警大規模搜索

攝理教鄭明析將羈押期滿　韓檢警大規模搜索

串流影視平台Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露攝理教（基督教福音宣教會，JMS）教主鄭明析罄竹難書的淫行。鄭明析早前曾因性侵多名國內外女信徒而入獄服刑10年，然而出獄後本性難改，繼續性侵香港、澳洲等外籍女信徒，最終被一審羈押，如今即將於4月底羈押期滿，為此南韓檢警加快腳步搜查鄭明析的修道院和住處。

北韓人餓死街頭　金主愛卻穿「名牌外套」

北韓人餓死街頭　金主愛卻穿「名牌外套」

大谷以「二刀流」向世界證明自己

大谷以「二刀流」向世界證明自己

日本棒球隊休息區「看不到垃圾」！

日本棒球隊休息區「看不到垃圾」！

搶救低生育！韓研議「男30歲前生3胎免當兵」

搶救低生育！韓研議「男30歲前生3胎免當兵」

關鍵字：

WBC經典賽日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

賀一航兒子認了「熱戀初代黑澀會美眉」

好市多1卡可帶2人進場　3人卻被擋！會員曝1狀況沒用

快訊／篠田麻里子宣布離婚

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

呱吉實測「走水路」通勤內科　真的成功了！

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

即／台61線「油罐車翻覆爆炸」！

「暗黑楊丞琳」爆AV圈拍片潛規則！

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

iPhone忘關「1功能」！他慘被盜刷28萬

快訊／連5升！　中央銀行宣布升息半碼

身分證拿出來！中3碼玩樂園只要99元

更多

最夯影音

更多
大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！
陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面