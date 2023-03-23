攝理教鄭明析將「羈押期滿」出獄！　南韓檢警大動作加快搜索

▲南韓檢警27日上午大動作前往鄭明析位於忠清南道錦山郡月明洞的修道院和住處進行扣押搜查。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

串流影視平台Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露攝理教（基督教福音宣教會，JMS）教主鄭明析罄竹難書的淫行。鄭明析早前曾因性侵多名國內外女信徒而入獄服刑10年，然而出獄後本性難改，繼續性侵香港、澳洲等外籍女信徒，最終被一審羈押，如今即將於4月底羈押期滿，為此南韓檢警加快腳步搜查鄭明析的修道院和住處。

根據《韓聯社》，現年78歲的鄭明析涉嫌持續性騷、性侵2名外籍女信徒（準強姦罪嫌）而被一審羈押（6個月）。隨著鄭明析將於4月27日羈押期滿，為了不讓其出獄，大田地方檢察廳女性兒童犯罪搜查部擴大偵辦規模，並於今（23）日出動80名人力前往忠清南道錦山郡珍山面月明洞修道院和住處進行扣押搜查。

至於忠南警察署則同樣於23日派出120多名警力前往現場扣押搜查。

檢方關係人士表示，往後將持續與警方（忠南警察署）保持密切合作，致力於協助保護受害者，同時透過嚴格的搜索，讓鄭明析的追加犯行和其他共犯獲得相應的懲罰。

▲「攝理教」教主鄭明析被指控性侵多名女教徒。（圖／翻攝自Netflix Asia YouTube）

鄭明析2018年2月出獄後死性不改，他仍向信徒們洗腦、宣稱自己是「彌賽亞」（救世主），2018年2月至2021年9月高達17次在忠清南道錦山郡月明洞修道院性侵28歲香港籍女信徒（葉萱，韓文名鄭秀晶），2018年7月至該年年底又涉嫌撫摸30歲澳洲籍女信徒的身體特定部位，目前一審仍在進行中。

忠清南道警方也曾於今年1月接獲報案，3名韓籍女信徒表示她們從2018年便在教會設施內慘遭鄭明析多次性騷與性侵。

攝理教「第二把交椅」、被視為鄭明析接班人的40多歲女牧師鄭祖恩（本名金知善）曾涉嫌協助鄭明析潛逃中國，她在12日的影片中更在發言中證實鄭明析的罪行，她也宣稱過去曾阻止女性接近鄭明析身邊半徑3公尺以內。對此，南韓檢警也兵分二路搜查鄭祖恩主持、位於京畿道城南市盆唐地區的教會。

▲▼香港籍女信徒葉萱控訴遭到鄭明析性侵。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Asia）

報導指出，一審法官雖然計畫在羈押期滿前針對鄭明析進行宣判，但鄭明析辯護律師所申請的證人高達22名，且辯護律師不滿法院要求證人們必須在一天以內出席法庭接受偵訊，認為此舉毫無意義，最後選擇不讓證人們出庭，導致法庭審理行程因此延宕。

另外，南韓前任法務部長、共同民主黨籍國會議員朴範界昨（22）日也從其引述的法務部資料指出，鄭明析從去年10月4日開始羈押後至今年3月3日，在這151天以內的接見次數便高達265次，其中接見律師占了262次、一般接見為3次，平均每天接見1.8次，遠比一般受刑人的接見次數還要多，令他不禁感到懷疑，認為鄭明析是否將接見律師視為「娛樂活動」。

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