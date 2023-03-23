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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「前幾天大使才見到宏國外長」　吳釗燮：外交部對所有狀況都有掌握

▲外交部長吳釗燮23日到立法院外交國防委員會進行業務報告並備質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮23日到立法院外交國防委員會進行業務報告並備質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

我國與宏都拉斯邦誼生變，傳宏國外交部長雷依納（Eduardo Reina）已率團到中國。對此，外交部長吳釗燮今（23日）表示，有關宏國的這個狀況，我們都有所掌握。此外，吳釗燮也透露，「前幾天我們的大使才見到他們的外交部長」。

吳釗燮23日上午到立法院外交國防委員會進行業務報告並備質詢，會前提到傳宏都拉斯特使團前往中國一事，吳釗燮表示，「有關宏國的這個狀況，我們都有所掌握」。

而吳釗燮接受立委林昶佐質詢時，強調即使在外交場域有所困難，但我國絕不會跟中國進行金錢外交的競逐。林昶佐詢問，外交部如何評估斷交的時間點？吳釗燮回應，外交部有做各式各樣的評估跟沙盤推演，「目前的情況都沒有排除」，對所有狀況也都有緊密掌握。

林昶佐提及，我方對宏都拉斯有中美洲香蕉黃葉病防治計畫、宏都拉斯供水暨衛生服務提升計畫前置準備技術協助、宏都拉斯強化農民組織產銷能力等合作計畫，如果不幸斷交，這些計劃怎麼處理？吳釗燮說，目前還不到要做最後決定階段，會持續努力，但萬一不幸發生，會依照過去固定作法，有些合作計畫須停止就停止。林昶佐追問，停止居多吧？吳釗燮表示「對。」

民進黨立委羅致政則在質詢時，表達他對於我國與宏都拉斯已經「撕破臉」、沒有溝通管道的想法。羅致政詢問，我方還有無跟宏方的外交管道？吳釗燮表示「有！」，強調駐宏國使館同仁還是盡心盡力駐守崗位，還在跟宏國政府相關人士保持溝通管道。

羅致政追問，有見到宏都拉斯的外交部長嗎？吳釗燮說：「前幾天我們的大使才見到他們的外交部長。」羅致政再問，更高層呢？吳釗燮表示，外交部長就代表國家，見到外交部長這算是很高層。

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