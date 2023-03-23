快訊／坦言與宏都拉斯狀況「不是很好」　吳釗燮：進入非常辛苦階段

▲吳釗燮23日受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對友邦宏都拉斯恐與我國斷交一事，外交部長吳釗燮今（23日）表示，有關宏都拉斯的狀況，「我想那個情況並不是很好，現在已進入非常辛苦的階段。吳釗燮也說，中國介入的痕跡非常明顯。

吳釗燮23日上午到立法院外交國防委員會進行業務報告。會前媒體詢問宏都拉斯是否跟台灣索取25億美元？吳釗燮表示，「有關宏都拉斯的狀況，我想那個情況並不是很好」，對方有跟我方提出高價所求，由於我方不跟中方進行金錢外交競賽，所以現在進入非常辛苦的階段，但現在我駐宏都拉斯所有管處同仁，都在努力當中，會努力到最後一刻。

吳釗燮也表示，中國在國際社會上不斷打壓我方，在這情況下，國人要更奮發，「我們走出去，或者是說歡迎其他國家進來，或者在國際社會開拓更多的空間，這個是我們應該要走的方向」。

對於宏都拉斯用「兩面手法」是否為事實？吳釗燮說，有關這方面，事實終究會釐清的。針對宏都拉斯外長率特使團傳前往中國，吳釗燮指出，「有關宏國的這個狀況，我們都有所掌握」。

媒體追問，會覺得中國介入嗎？吳釗燮回應，的確，有關我方外交狀況，的確中國花很多功夫打壓我方外交空間，有關宏國狀況，中國介入的痕跡非常明顯。