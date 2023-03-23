宏都拉斯「獅子大開口」索25億美元　綠委不齒：絕不能讓他們得逞

▲宏都拉斯國旗 （右二）。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

宏都拉斯擬與中國建交，引發社會高度關注。對於宏國動作頻頻，民進黨立委何志偉23日受訪時批評，宏都拉斯就是一個箝制台灣的棋子，現在外交狀況確實不好、中國動作也多，用斷交當成手段、不斷凌遲我國國際空間，現在又趁總統蔡英文出訪時有動作，實在有點不齒。

據掌握，宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Reina）曾於本月13日寫信給外交部長吳釗燮，「獅子大開口」提出3點要求，不僅直接列出金額，要求提供興建醫院的9000萬美元援款，興建水壩的3.5億美元，還要求我國承接來自不同國家的20億美元國債，總金額高達24.4億美元（約新台幣743.71億元）。知情人士坦言，對比14年前台灣在宏國軍事政變期間，向遭罷黜的第一家庭伸出援手，如今形同「見利忘義」，讓人非常遺憾。

對此，立法委員林宜瑾也表示，中國政府不斷打壓台灣外交空間，過去如此、現在如此，未來仍會如此。

林宜瑾強調，拒絕凱子外交，也要提醒宏都拉斯，接受中國利誘就要承擔風險，許多一帶一路被中國詐騙的國家就是血淋淋的例子，金錢買不到、快樂也交不到朋友，更不會變成你喜歡的樣子。

何志偉表示，他們用這種慢性發炎的方式凌遲我國，絕對不會讓他們得逞，從一開始喊出高額金額，到社群媒體說要斷交，剛好就在黨主席賴清德宣布參選的那一刻，用斷交當成手段、不斷凌遲我國國際空間，現在又趁蔡英文出訪時有動作，實在有點不齒。

何志偉指出，宏都拉斯從宣佈斷交的動態到現在慢慢地放消息，這都是有步驟的，當我國有動作，他們就會故意放一些消息，宏都拉斯就是一個箝制台灣的棋子，現在外交狀況確實不好、中國動作也多，台灣能夠做的就是盡力挽回，國人此時此刻要更團結。