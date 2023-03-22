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子弟兵幫領表登記　蘇治芬參加雲林縣第一選區立委初選

▲雲林縣議員蔡岳儒代表蘇治芬委員至雲林縣黨部領表登記雲林縣第一選區立委初選。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣議員蔡岳儒代表蘇治芬，領表登記雲林縣第一選區立委初選。（圖／記者蔡佩旻翻攝

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣議員蔡岳儒與東勢鄉長張健福，22日一同代表立委蘇治芬至民進黨雲林縣黨部領表登記「雲林縣第一選區立委初選」。蔡岳儒指出，雖然雲林縣有世代交替的問題，但也有勝選與否的問題！2024惟有推出最強而有力的人選，全黨上下一心全力輔選，才有勝選機會並進而鞏固總統大局。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠說，立法委員之戰「勝選還是第一考量」，所以蘇委員雖然曾經表示過「世代交替」這件事，可是他明白地告訴蘇委員，因為立委是單一席次，所以蘇也是代表政黨，世代交替絕不能變成政黨輪替，他與蔡岳儒一番話說服蘇參選。

▲雲林縣議員蔡岳儒代表蘇治芬委員至雲林縣黨部領表登記雲林縣第一選區立委初選。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣議員蔡岳儒與東勢鄉長張健福、縣議員洪如萍今日一同代表立委蘇治芬至民進黨雲林縣黨部領表登記「雲林縣第一選區立委初選」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

蔡岳儒指出，去年的五合一選舉結果，讓我們深刻體悟2024年的總統、立委選舉全國都會是艱困選區，而雲林縣的政治現況更是嚴竣，為求勝選，雲林縣唯有推出最強的人選，組成最強的戰隊，才有勝選的契機，才能守護民進黨在雲林的政治局勢，守住捍衛台灣的力量。

蔡岳儒說，「自去年五合一大選後，與許多從政同志及支持者們就力勸蘇治芬委員繼續參選，因為雲林縣現階段雖有世代交需要進行，但是勝選的問題是我們最迫切面對的，如果海線這一席立委能夠繼續保持下去，才有世代交替的必要，亦是我們一直在期待她能夠再度代表民進黨參選第一選區立委最重要的目的。」

蔡岳儒笑說，「其實與她溝通許久，她一直認爲需要世代交替，但我們認為雲林勝選更為重要，昨日獲得首肯，趕在他反悔之前，隨在今日連忙備齊資料受託登記。」

黨部主委林金忠也提到，目前黨內有縣議員蔡孟真助理前來領表，將進行協調，協調成功就成功，沒有成功就進入初選。至於預設對手，面對不一樣的對象我們也會有不一樣的因應方式及選戰策略，當然我們都希望會是一個乾淨、公平的過程，以提出政見取得選民認同。

▲立法委員蘇治芬臉書發出貼文後，陸續湧入支持者喊話加油。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立法委員蘇治芬臉書發出貼文後，陸續湧入支持者喊話加油。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

蔡岳儒受訪時並細數立法委員蘇治芬從政任內在北港陸續爭取北港文化中心、滯洪池、特一號道路、北港溪魅力河川、天空之橋、牛墟、北辰國小活動中心整建、舊登記所和水道頭文化園區；爭取水林各重劃區農水路，改善埤塘成為生態休憩空間；而口湖鄉，爭取治水、漁業建設經費，包括打造成龍溼地、宜梧滯洪池減少水患並成為觀光景點；幫口湖鄉9個養殖區向漁業署爭取道路與排水改善，讓漁民獲益良多。

蔡岳儒再說，在蘇治芬擔任雲林縣長及立委任內從8年1160億的總合治水，再到6年660億的流域綜合治理計畫，所爭取的種種前瞻水利建設，包括縣長任內將水利課改制成立水利局，擴編人員增至100多人，因應治水工作，兩任縣長任內水利經費編列192億，改善淹水面積100多平方公里，大型治理工程如口湖宜梧滯洪池、水林口湖尖山大排、北港滯洪池等縣內大部分易淹水地區。除了北港、水林、口湖外，其他鄉鎮均受惠，因此，鄉親們都十分期待蘇治芬委員能繼續在國會守護治水工程，為雲林鄉親爭取建設。

蘇治芬今日未到場，但隔空於臉書發聲「《路還是要走下去》去年11/26後，在雲林，特別深的感受是年輕世代相當徬徨，尤其是政治工作者，不少因為五合一的選舉，賄選嚴重受到很大的挫折，我們的陣營損傷嚴重，不少同志也因此而從此離開戰場。昨晚和支持者開了「世代交替」議，我勉大家路還是要走下去！最後決定2024總統大選，交由年青世代負起操盤責任，落入地方派系的立委對決，我負起責任，尊重黨內機制爭取提名。」

▲雲林縣議員蔡岳儒代表蘇治芬委員至雲林縣黨部領表登記雲林縣第一選區立委初選。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蔡岳儒捧75萬元現金加100元領表費，在昨日獲得蘇治芬首肯後，立即於今日進行雲林縣第一選區立委初選登記作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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