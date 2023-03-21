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斗六警分局識詐有獎徵答出重手　有機會抽中響食天堂餐券

▲雲林斗六警分局執行舉辦「識詐有獎徵答、抽獎開始啦」活動，民眾只要完成任務就有機會獲得超值餐券及禮券，成功吸引鄉親蜂擁參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六警分局執行舉辦「識詐有獎徵答、抽獎開始啦」活動，民眾只要完成任務就有機會獲得超值餐券及禮券，成功吸引鄉親蜂擁參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六警分局執行「新世代打擊詐欺策略行動綱領」、杜絕詐騙，由分局長黃念生及偵查隊隊長江昆達前往轄區電視台進行「識詐」之宣導，更將受訪影片放上分局臉書粉絲專頁供民眾觀賞，同步舉辦「識詐有獎徵答、抽獎開始啦」活動，民眾只要完成任務即可參加抽獎，有機會獲得響食天堂餐券及全聯500禮券。

斗六警分局指出，此次抽獎活動結合偵查隊隊長江昆達日前至地方電視台接受專訪之影片，在節目中江隊長除講述了詐騙案件的演變、詐騙集團犯罪模式的共同特性、雲林縣內常見之詐騙案，其實因為年齡層的不同而有分別、及如何防範被詐騙，並推廣「阿昭署長宣導防詐系列」短片，希望全民的一同參與，能提升反詐警覺心，讓社會安全。

斗六警分局除將偵查隊長江昆達之受訪影片放置於臉書「雲林縣警察局斗六分局」粉絲專頁外，另也將「阿昭署長宣導防詐系列」短片及其他防詐宣導知識分享在專頁上，期望透過網路的力量加強宣導廣度。有獎徵答、抽獎活動到今年3月23日24時截止，獎項為「饗食天堂平日午餐/假日下午茶通用券4名及全聯禮券500元6名」，成功吸引民眾瘋狂標記留言，達到宣傳效果。(活動網址：https://fb.watch/jnto_9z5ok/)。

▲雲林斗六警分局執行舉辦「識詐有獎徵答、抽獎開始啦」活動，民眾只要完成任務就有機會獲得超值餐券及禮券，成功吸引鄉親蜂擁參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六警分局執行舉辦「識詐有獎徵答、抽獎開始啦」活動，民眾只要完成任務就有機會獲得超值餐券及禮券，成功吸引鄉親蜂擁參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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