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雲林超市大盜連犯14案　肉菜都偷就是不偷蛋...神奇原因曝

▲台西警分局偵破連續竊盜案，男子48天行竊14次，超市不堪其擾只好報警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台西警分局偵破連續竊盜案，男子48天行竊14次，超市不堪其擾報警處理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林台西警分局日前接獲店家報案遭竊，警方蒐證後懷疑是連續竊盜犯所為，順利逮捕連續犯案的男子，該名超市大盜2個月間共犯案14件。雲林縣警局副局長陳瑞金特別代表局長林故廷至麥寮分駐所頒發破案茶，對於警員維護治安的努力給予肯定，並鼓勵同仁們持續守護民眾生命財產安全。

超市大盜陳姓男子約50歲是名慣竊，進入超市後隨機偷取生活用品，蔬菜、肉類、麵條等好藏置身上、衣服內的物品，超市在盤點時陸續發現商品短缺，調閱監視器畫面後鎖定可疑人士向警方報案，經警方近一步釐清案情後發現，陳男從去年12月29日至今年2月4日止48天內犯下竊盜案共計14件，訊後依竊盜罪嫌函送法辦。而陳偷菜偷肉就是不偷近日最搶手的雞蛋，原因只是因為雞蛋不好藏。

▲台西警分局偵破連續竊盜案，男子48天行竊14次，超市不堪其擾只好報警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台西警分局偵破連續竊盜案，男子48天行竊14次。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台西分局指出，分局警員對於轄區治安會持續積極維護，不容許任何不法分子趁機作亂，雲林縣警局副局長陳瑞金除對員警費心思詳細偵蒐線索、細心偵辦破案的傑出表現十分讚賞外，另特別關心員警執勤安全，希望同仁能多加善用警用裝備，以維自身、民眾生命、財產安全。

▲台西警分局偵破連續竊盜案，男子48天行竊14次，超市不堪其擾只好報警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方循線以車追人查得男子身份，將其傳喚到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台西警分局長黃世德表示，對於轄內不法事項，警察絕不容忍，此外警察執勤安全備受關注，本分局為讓每位同仁在維護轄區治安工作之際，能無後顧之憂地守護民眾生命財產安全，將持續訓練、宣導同仁執勤安全技巧、觀念外，另也提供電擊槍、辣椒水等裝備供同仁攜行使用，以備不時之需。

▲台西警分局偵破連續竊盜案，男子48天行竊14次，超市不堪其擾只好報警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警局副局長陳瑞金特別代表局長林故廷至麥寮分駐所頒發破案茶，對於警員維護治安的努力給予肯定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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