繁星放榜！虎尾高中1對1分析輔導見效　8人錄取醫學系

▲繁星放榜，虎尾高中透過1對1的分析輔導給予每個繁星的學生最佳的協助，讓學生能上值得的學校。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

112年度大學繁星放榜，國立虎尾高中學生在1-7學群報名86位中錄取39人，計有國立30位、私立大學9位；第八學群(醫、牙學系)報名9位通過8位，總計有醫學系8位、台大2位、清大2位、陽明交大3位、成大4位、政大3位。虎尾高中指出，透過1對1的分析輔導給予每個繁星的學生最佳的協助，讓學生能上值得的學校。

虎尾高中錄取台大電機的陳政年同學說，一路上走來，班導師將學測視為戰場，以戰鬥與紀律訓練身為戰士的我們，幫助我們挺過兵荒馬亂的沙場，摘下自己心中的那顆星，在未來我們將保持如此的鬥志，在大學努力奮鬥。

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通過台大醫科盧泓達同學則說，「除了感謝學校輔導室落點分析之外，我們阿導無微不至的照顧，總是在週六來陪伴我們自習，買豆花幫我們加油打氣，還有讀書會的另外兩個同學孟勳和政年，互相監督讀書進度、共享讀書筆記，也不斷鼓勵彼此，最終我們三個人也都有拿到很好的成績，我想感謝他們。現在只是一階放榜，還有一段路要走，但一步一腳印，我相信水到渠成。」

「繁星計畫給學生利處，給有努力的學生得到回報的機會。」通過中國醫學系莊堰筑同學說道。他也分享的讀書方法，在態度上就是要「不要臉」，不要怕問問題會沒面子，有問題就勇敢問，努力接受挑戰，屢敗屢戰並接受老師引導督促。在學習中累了就睡覺並且每天作息正常，不因為假日而貪睡。針對數學要做歷屆，我把老師給的單元式歷屆做了三次，在考場上面就覺得每一題都像是老朋友，很親人。

錄取政治大學經濟系的簡登豐同學表示，「在學測成績放榜後學校立即安排的個人一對一落點分析，為我的繁星推薦志願選填提供極大的幫助；除了分析正取率外，亦會比對自身興趣及志向。簡登豐提到，雖然在繁星選填時被選走原本想要的學群，但沒想到在陰錯陽差之下，在繁星填到了以前想要但因分數沒達到而放棄的學系，也強調「上大學後會充實自我努力上進，為自己人生的藍圖增添色彩。」

虎尾高中校長陳惠珍表示，「感謝歷任校長的努力，建立虎中的優良學風，感謝學校所有教職同仁的盡心盡責，「培育孩子成為最好的自己！」感謝校友會及家長會的支持，讓虎中有更多資源成就學生各方面的成就。最後，感謝，每一個努力的孩子，夜讀時，看學生努力專注的神情，很令人感動。」

▲（由左至右）吳孟勳 、廖柏詠 、張宸珦 、蕭品逸 、陳惠珍校長 周明鴻老師、陳政年 （台大電機）莊堰筑 、鄭喬尹 、謝嘉真同學通過第八類醫群。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

