開進隧道眼前突一片黑！台中1家4口遊花蓮　中橫自撞翻覆超驚險

▲小客車駛入漆黑隧道視線模糊，直接撞上隧道壁，導致車輛側翻。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一輛滿載全家人的小客車21日於中橫台8線由西往東方向行駛，行經匡廬隧道入口，擦撞隧道壁，整車向左側翻，所幸車上4人均無大礙。警方獲報趕到現場與路過遊客合力將側翻小客車翻正排除阻礙恢復通行。

3月21日花蓮縣警察局新城分局合歡派出所警員呂小平接獲報案，表示有一輛小客車在匡廬隧道內翻車，希望員警可以到場處理。

▲▼員警與路過遊客合力將車輛翻正，排除障礙恢復車流。

員警抵達匡廬隧道西端入口後，看到一輛自小客車側翻，員警立刻詢問駕駛及乘客有無受傷，所幸均無大礙，附近施工的人員及遊客看見車輛翻覆，也紛紛前來與警方合力推車排除事故，讓該路段恢復交通順暢。

警方表示，駕駛人宋姓男子一家4口，從台中出發欲至花蓮遊玩，沿台8線由西往東方向行駛，行經台8線116.9公里（匡廬隧道西端入口）時，疑似因從明亮處進入較暗的隧道，視線變得模糊，車輛右側不慎擦撞到隧道壁，導致往左側翻。

新城警分局長吳思翰表示，由於人體由明亮處進入黑暗的地方，瞳孔會自動收縮，需經過一段時間才能適應，呼籲民眾進入隧道時，請減速慢行並開啟頭燈，以讓眼睛適應，維護你我用路安全，另外針對隧道內設置相關照明設備或反光標誌等，也將與路權機關進行會勘，以改善用路環境。