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走馬瀨隧道車禍事故火災演練　擬真救災救護確保用路人行車平安

▲台南市消防局第二大隊辦理走馬瀨隧道車禍事故火災演練，擬真救災救護確保用路人行車平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

走馬瀨隧道位於快速公路台84線37k+270-600，為台南大內與玉井區交界處，為聯絡大內及玉井間重要隧道，隧道長332公尺屬丁級隧道，消防局第二大隊為因應各緊急狀況，21日辦理隧道事故防災演練，期能在發生緊急事故時，可以迅速反應、統一指揮及快速救援，在最短時間內完成救援處置，以減少傷亡及防止災害擴大，保障用路人安全。

記者林悅／台南報導

走馬瀨隧道位於快速公路台84線37k+270-600，為台南大內與玉井區交界處，為聯絡大內及玉井間重要隧道，隧道長332公尺屬丁級隧道，消防局第二大隊為因應各緊急狀況，21日辦理隧道事故防災演練，期能在發生緊急事故時，可以迅速反應、統一指揮及快速救援，在最短時間內完成救援處置，以減少傷亡及防止災害擴大，保障用路人安全。

▲台南市消防局第二大隊辦理走馬瀨隧道車禍事故火災演練，擬真救災救護確保用路人行車平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次演練狀況假定，因天雨造成隧道口路面濕滑，2輛小客車未保持安全距離於隧道口追撞前方小客車，致小客車油箱破裂起火燃燒，小客車司機受傷逃出車外，造成交通受阻，警察善化分局接獲民眾通報，即通知工務段派員處理，並請玉井消防分隊前往搶救，事故初期由工務段先到場擔任初期事故指揮官，隨玉井消防分隊抵達後，救災指揮官移轉由分隊帶隊官擔任，指揮救災及救護工作，工務段人員協助救災指揮官，提供救災所需資訊及掌握救災訊息。

▲台南市消防局第二大隊辦理走馬瀨隧道車禍事故火災演練，擬真救災救護確保用路人行車平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有鑑於公路隧道火災具疏散及避難困難等搶救不易性，現場救災指揮官預派2搶救作業分組，請大內分隊帶隊官擔任救護分組之救護指揮官，初期架設救護站調度救護人員及時處置，並後送1名司機骨折小客車傷者就醫，通報衛生局啟動緊急醫療網；另玉井分隊擔任救援分組，部署消防車中繼送水，由著裝消防人員侷限小客車後半部燃燒火勢，隨即工務段段長抵達後與救災指揮官共組聯合指揮中心，分工合作進行疏散避難任務，搭配工務段人員啟用隧道既設之照明設施、可變資訊顯示看板（CMS）等設備輔助救援，待火勢撲滅後進行善後復原工作，台84線及南182線路口交通管制撤除並恢復正常通行，於走馬瀨農場入口處集合研討演練事宜。

▲台南市消防局第二大隊辦理走馬瀨隧道車禍事故火災演練，擬真救災救護確保用路人行車平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯呼籲，國內外火燒車事件頻傳，長隧道火災造成嚴重傷亡案例時有所聞，汽車火災分成兩種，一是停駛靜止中起火，二是行進中起火，如何保護愛車避免發生汽車火災，有賴於用路人平時應注意車輛保養工作，開車外出前，亦應先檢查車況再上路，如果為車齡較高的車輛，應特別加強保養及定期檢驗，方能降低車輛故障機率，也請駕駛人行經隧道務必保持安全距離，依速限行駛、不要超速，確保人車安全。

▲台南市消防局第二大隊辦理走馬瀨隧道車禍事故火災演練，擬真救災救護確保用路人行車平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第二大隊辦理走馬瀨隧道車禍事故火災演練，擬真救災救護確保用路人行車平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二大隊大隊長王騰毅表示，因長隧道發生火災意外事故，常衍生聯絡困難、狀況不明、可及性低、濃煙大、溫度高、疏散避難困難等救援急迫性，可能阻礙初期的救災執行，更可能發展成重大災害之危險性，希冀有效增益搶救效能，藉由擬真火災狀況演練，可使突發救援任務能更順利完成，亦得強化隧道救災效能，除保障用路人之生命安全外，進而也確保救災人員安全。

▲台南市消防局第二大隊辦理走馬瀨隧道車禍事故火災演練，擬真救災救護確保用路人行車平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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