女帶父母草嶺賞櫻爆胎...求警隧道急救援　直呼人情味濃

▲草嶺派出所警員劉銀益攜帶千斤頂草嶺隧道協助女子更換備用胎，讓求救無門的一家3口感動萬分。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

來自高雄市一名林姓女子偕同父母親，至雲林縣古坑鄉草嶺村青山坪農場賞櫻，卻在離開青山坪右轉進入隧道往草嶺方向時，因轉彎角度未拿捏好，使得右後輪不慎擦撞到隧道口排水溝的水泥邊角，導致右後輪爆胎，林女自己無法拆卸破損輪胎，求助無門、束手無策下只好打電話向警方求助。

草嶺派出所警員劉銀益接獲電話，立即攜帶千斤頂前往協助，並在其車上找出備用的輔助胎，動手幫其更換輪胎，林姓女子與其父母一度相當緊張頻頻喊「不好意思」，警員見狀立即安撫民眾並依邊指導該如何運用工具，民眾對於警員能及時伸出援手幫助換胎感謝不已，並說到此欣賞櫻花美景外，更帶回濃濃的人情味。

斗南分局分局長温基興表示，民眾發生車輛故障不要慌張，儘速於適當距離放好警示三角牌，避免後車追撞，再聯繫道路救援；平常出門前先行檢查車輛五油、三水、胎壓及其他機件有無故障情事，如此才能快樂出門，平安的返家。

▲草嶺派出所警員劉銀益攜帶千斤頂草嶺隧道協助女子更換備用胎，讓求救無門的一家3口感動萬分。（圖／記者蔡佩旻翻攝）