馬英九出訪時間有玄機？　他點關鍵：對岸抓來跟蔡英文作對

▲前總統馬英九。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九預計3月27日啟程赴中國祭祖，並陸續到訪上海、重慶、南京等地；由於時間恰逢總統蔡英文出訪，因此也引發聯想。對此，前親民黨文宣部副主任吳崑玉21日指出，這時機抓太準，蔡英文訪美是前總統李登輝以來最高規格，中國難以忍受，此舉讓國際認為台灣還是有一批人是親中派，「好笑的是還給馬英九安排4月1日（愚人節）祭祖，不應該是5日嗎？」

對於馬英九將出訪中國一事，吳崑玉21日接受媒體人黃光芹專訪時分析，這時機抓太準，講白了就是對岸想操作，因為馬英九出訪日期是3月27日到4月7日，總統蔡英文出訪時間是3月29日到4月8日，就是對岸想抓馬英九來跟蔡英文對做，讓國際覺得好像台灣還是有一批人是親中派，其中很好笑的是，還給馬英九安排4月1日（愚人節）祭祖，不應該是4月5日嗎？

吳崑玉說，很明顯對岸除了這點外，其他作對方式還有500名退伍軍人赴中國參加黃埔軍校紀念活動、宏都拉斯邦交關係，就是想把蔡英文出訪新聞壓掉，製造台灣內部不合印象，因為蔡英文訪美是自前總統李登輝以來最高規格，這種事中國怎麼能忍受？

吳崑玉指出，國民黨這些人一天到晚說不要做別人棋子，結果現在一搞自己做竹子，弄不好還變成墊子，對岸不知道用了什麼方法找馬英九去，但這件事一定會對國民黨選情造成衝擊。

吳崑玉認為，「國民黨若要談也要看是跟誰談，如果有些人講信用就可以談，但有些人就是不理你，想把你吃掉，請問一下到底要談什麼？且本來以為習近平第一任期時，會覺得中國會慢慢走向文明開放，結果到習第二任期這幻想就沒有了。」

吳崑玉直言，馬英九要訪陸，誰也攔不住，且馬是要以甚麼身分去呢？是中華民國前總統嗎？還是台灣地區領導人？或是國民黨前主席？

對於藍營局勢，吳崑玉感嘆，國民黨還沉醉在去年地方大選，到現在宿醉未醒，南投立委補選選完之後，國民黨要面對新形勢，現在賴清德支持度上來穩住民進黨盤，而侯友宜下去，狀況不如預期，上次勝利的勳章果實已經掛完，這點國民黨需要好好思考。