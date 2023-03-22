雲嘉南企業瞄準中高齡人才　50職缺可「先訓後僱」！

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署2023年再度攜手轄區知名企業，釋出近50個工作機會，徵求45歲以上有轉職或就業需求的民眾參與，進行為期兩週40小時的實際上線實習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中高齡實習生正夯！勞動部勞動力發展署雲嘉南分署2022年首度辦理「中高齡人才實習計畫」，報名踴躍，2023年再度攜手轄區知名企業，釋出近50個工作機會，徵求45歲以上有轉職或就業需求的民眾參與，進行為期兩週40小時的實際上線實習。

實習期間不僅採「勞雇模式」，享薪資、勞就保及退休金提撥，訓後若符合企業用人標準，還可獲聘為正式人力，順利重建自信重返職場，該計畫報名至4月5日止，有求職需求的民眾千萬要把握機會！

雲嘉南分署長劉邦棟表示，因應就業市場缺工及勞動力高齡化趨勢，許多企業已開始將求才標準放寬，勞動部的「中高齡人才實習計畫」就是看好中高齡者具有穩定性、抗壓性、具責任感等優勢，是很適合媒合就業的人選，今年分署特別再邀請麥當勞、大潤發、台南老爺行旅及全聯等知名企業，於台南各據點開缺，大潤發另於嘉義市及斗南也釋出職缺，分別招募計時服務員、結帳收銀員、房務員、洗滌員、門市兼職人員、蔬菜肉品處理員、麵包師傅/廚助及試吃推廣員等近50個非全時的工作機會，希望透過實習機制讓勞僱雙方彼此適應磨合，同步減少人才適應不良及企業選才落差的問題。

本次計畫將分為面試前準備小團體、企業說明會、面談媒合、企業實習及結業式五部分，民眾報名後，分署將會安排履歷自傳準備、撰寫教學及面談輔導等，協助民眾釐清自身優勢及累積就業先備能力，第二步再舉辦企業說明會，介紹工作流程、職缺條件與薪資福利等，接著安排求職者與企業面談媒合，錄取的成員才能正式進入企業實習，在資深同仁帶領下進行兩週40小時的實習，實習期間企業也將依法給予薪資及保險，讓再就業民眾慢慢加強職場自信及工作強度，進而成為企業的即時戰力！

劉邦棟再補充，中高齡民眾常自我設限於年紀、體力等因素，對找工作常裹足不前，分署其實還有多種補助計畫，例如職場學習及再適應計畫、職務再設計與就業輔具之輔導及輔助，都可幫助民眾提升職場適應力與增強自信心，「中高齡人才實習計畫」即日起報名至4月5日止，歡迎45歲以上有轉職或就業需求的民眾線上報名(https://pse.is/4tp8kf)、電洽分署(06)6985945轉1141或可直接就近至雲嘉南區各就業中心洽詢。