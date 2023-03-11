企業辦理員工在職訓練　勞動部最高補助350萬元

▲ 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，推動「企業人力資源提升計畫」、「充電起飛計畫」及「小型企業人力提升計畫」等相關人才培育計畫，補助經費最高可達350萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，為協助企業辦理員工教育訓練，培育各齡層人才提升在職技能，並減輕企業自行辦訓負擔，推動「企業人力資源提升計畫」、「充電起飛計畫」及「小型企業人力提升計畫」等相關人才培育計畫，補助經費最高可達350萬元，歡迎雲嘉南轄區企業善用政府資源踴躍申辦，攜手強化自身產業競爭力。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，轄區產業以中小企業居多，為協助企業提升員工職能及優化組織體質，雲嘉南分署積極鼓勵企業運用政府資源辦理內部員工訓練，除強化員工在職技能，亦可同步獲得補助減輕辦訓負擔，前述3項人力資源培育計畫，2022年度雲嘉南轄區共有626家企業申請，開辦超過6千門課程，逾5.9萬人次在職勞工受惠提升職能，頗受業界好評。

目前已規劃持續申請第3年「企業人力資源提升計畫」的皆豪實業公司，是台南頗具盛名的營建工程企業，透過計畫開辦採購談判、議價技巧、工程預算編列控管及TQM品質管理等訓練課程，不僅業績以倍數成長，承接的案量更呈現飛耀性提升；另已邁向申請「小型企業人力提升計畫」第4年的鉅莊企業，主要販售室內裝飾建材，透過顧問客製化輔導釐清企業營運目標及訓練缺口，近3年來營業額成長4倍，客戶數也激增7千多家。

劉邦棟補充，各項計畫適用於不同規模的企業，其中「企業人力資源提升計畫」為補助員工數51人以上的企業自行辦理在職勞工訓練，依其訓練類型不同最高補助200萬元，若企業為員工數51人以上且受貿易自由化影響，即可申請最高補助350萬元的「充電起飛計畫」；另員工數若50人以下的企業，則可申請「小型企業人力提升計畫」，由專業顧問團隊到場規劃客製化培訓課程，並由政府支付全額訓練費用。

此外，因應就業市場勞動力高齡化趨勢，為提升中高齡者與高齡者繼續就業，勞動部推出「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助計畫」及「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」，鼓勵企業指派45歲以上及年滿64歲的在職員工參加國內公開招訓課程，將補助其70％的訓練費用，以提升中高齡者及高齡者勞工職能，營造友善職場環境、創造勞雇雙贏；相關計畫內容可上雲嘉南分署官網或勞動力發展署專案計畫網站(https://onjobtraining.wda.gov.tw)查詢。