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雲嘉南國家風景區管理處　榮獲柏林旅展金城門獎生態旅遊類銀星獎

▲交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處，以井仔腳瓦盤鹽田風情影片，獲得柏林旅展金城門獎生態旅遊類銀星獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處，以井仔腳瓦盤鹽田風情影片，獲得柏林旅展金城門獎生態旅遊類銀星獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023年德國柏林旅展（ITB）主辦單位於3月8日公布，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處，以井仔腳瓦盤鹽田風情影片，獲得柏林旅展金城門獎（The Golden City Gate）生態旅遊類(Eco Tourism)銀星獎。

「井仔腳瓦盤鹽田」是臺灣現存最古老的鹽田，不僅將特殊的瓦盤鹽田保留下來，並且延續百年的曬鹽技法，傳承及宣揚日益式微的曬鹽文化。引進民間資源開發多元的「鹽」文化商品，結合當地社區、旅遊業透過「平安鹽祭」活動廣為宣傳，成功打造為一個兼具文化保存、環境教育的永續旅遊目的地。整齊排列的瓦盤鹽田是井仔腳瓦盤鹽田最顯眼的特色，搭配鹽田滷水倒影，以及陽光、雲朵光影交織而成變化萬千的彩霞，景色迷人，每到傍晚時分，總是吸引許多遊客，只為一睹鹽田落日餘暉的美景。

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▲交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處，以井仔腳瓦盤鹽田風情影片，獲得柏林旅展金城門獎生態旅遊類銀星獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

井仔腳瓦盤鹽田在2017年獲得亞太旅行協會（PATA）「環境保育類-環境教育計畫」金獎、2021年「行銷類-旅遊攝影」金獎、入選2021世界百大永續故事獎、2022年「亞太永續行動獎」金獎以及「台灣永續行動獎」銅獎，接連的獲獎，讓井仔腳瓦盤鹽田成為國際認證的環境永續旅遊景點。

獲獎影片歡迎至「雲嘉南，好好玩!!!」YouTube網站觀賞（https://youtu.be/Dc80lk9GX3E），更多雲嘉南風景區景點資訊可至雲嘉南管理處官網（https://swcoast-nsa.travel/）或「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。

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