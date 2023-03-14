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人才培訓獲勞動部TTQS五面金牌　打造台南人才培育金招牌

▲台南市政府公務人力發展中心、勞工局、南門勞工育樂中心、大台南總工會、光洋應用材料科技公司，2022年度被勞動部人才發展品質管理系統TTQS評核為金牌，14日獻獎給黃偉哲市長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府公務人力發展中心、勞工局、南門勞工育樂中心、大台南總工會、光洋應用材料科技公司，2022年度被勞動部人才發展品質管理系統TTQS評核為金牌，14日獻獎給黃偉哲市長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府公務人力發展中心、勞工局及所轄南門勞工育樂中心、大台南總工會、光洋應用材料科技股份有限公司，將訓練導入人才發展品質管理系統，深耕人才發展品質，參與2022年度勞動部人才發展品質管理系統TTQS評核為金牌，台南市共榮獲5面金牌。

▲台南市政府公務人力發展中心、勞工局、南門勞工育樂中心、大台南總工會、光洋應用材料科技公司，2022年度被勞動部人才發展品質管理系統TTQS評核為金牌，14日獻獎給黃偉哲市長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

公務人力發展中心鄭潔虹主任，由人事處長沈德蘭陪同；勞工局職訓就服中心梁偉玲主任與勞安福利科吳素珍股長，由勞工局長王鑫基陪同，與大台南總工會鄭山林理事長、光洋應用材料科技股份有限公司黄啓峰董事長，14日市政會議獻獎。

▲台南市政府公務人力發展中心、勞工局、南門勞工育樂中心、大台南總工會、光洋應用材料科技公司，2022年度被勞動部人才發展品質管理系統TTQS評核為金牌，14日獻獎給黃偉哲市長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長在會中表示勞動部TTQS評核制度推行至今已邁入第17年，2022年約有1700家企業機構及訓練機構參與TTQS評核，僅有38家企業及訓練機構獲得金牌佳績，獲獎率僅2％；勞工局是唯一地方政府職業訓練機關連續12年金牌，更在2022年同時獲得勞動部國家人才發展獎機關團體獎肯定，勞工局轄下南門勞工育樂中心所辦理的勞工學苑亦連續9面金牌，而大台南總工會不僅連10年金牌，在104年獲得勞動部國家人才發展獎機關團體獎，光洋應用材料科技股份有限公司榮獲企業機構版金牌，實屬不易。

▲台南市政府公務人力發展中心、勞工局、南門勞工育樂中心、大台南總工會、光洋應用材料科技公司，2022年度被勞動部人才發展品質管理系統TTQS評核為金牌，14日獻獎給黃偉哲市長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說一個國家及城市的競爭力，與人才培育政策息息相關，人才是城市發展的基石，台南市政府公務人力發展中心，以「培育優質公務人力」為使命，以現有 TTQS人才發展品質管理系統，系統化培訓基模，持續精進訓練品質，並將人力資源發展緊扣市政重點，提升市政服務量能。勞工局為厚植勞工職能，開辦多元訓練課程，其中失業者職前訓練、身心障礙者職業訓練強調訓用合一，訓後就業率逾80%；更將人才培育與公益結合，除運用「成果展」呈現培訓績效，亦讓習得一技之長的學員透過義賣活動回饋社會，形成正向善循環。此外，台南市照顧服務員訓練重視居家實習課程，強化照顧實務技巧，全國開班數最多，更榮獲勞動部勞動力發展署評核優等肯定。

▲台南市政府公務人力發展中心、勞工局、南門勞工育樂中心、大台南總工會、光洋應用材料科技公司，2022年度被勞動部人才發展品質管理系統TTQS評核為金牌，14日獻獎給黃偉哲市長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，勞工局依不同對象推展人才培育，開辦中高齡、新住民等訓練專班外，更為身心障礙者建置「身心障礙人力銀行」，到宅盤點就業需求，適性培訓，協助逾5000人就業，另設置「晴天創意築夢坊展售平台」協助身障者創業，成立迄今銷售額累積達新台幣7,500萬的好成績；同時首開先河結合成功大學全國首創勞工領袖大學，以階梯式學習系統提升在職勞工管理職能，學員滿意度高達90％以上。王鑫基說勞工局所轄南門勞工育樂中心秉持「持續改善與創新」的精神，不斷提升辦訓品質開辦勞工學苑，以提供勞工朋友在工作之餘的休閒、學習管道，抒解工作壓力，促進工作與生活平衡，增進親子互動機會。

▲台南市政府公務人力發展中心、勞工局、南門勞工育樂中心、大台南總工會、光洋應用材料科技公司，2022年度被勞動部人才發展品質管理系統TTQS評核為金牌，14日獻獎給黃偉哲市長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

大台南總工會鄭山林理事長說，為擴大勞工進修管道與協助工會提升培育品質，以「桶箍」精神提供多元訓練助勞工學習進修、增進職能，不僅運用勞工自主學習開辦內部講師簡報班，培育勞動法令校園宣導種子講師以及入廠輔導勞資會議等，開創人才斜槓價值，更引導基層工會從開辦勞健保業務轉型到辦理培訓課程、參與TTQS評核，提升台南的辦訓品質，另外以共好精神，集結各工會專業幫弱勢家庭修繕房屋，擴散人才培育效益。

▲台南市政府公務人力發展中心、勞工局、南門勞工育樂中心、大台南總工會、光洋應用材料科技公司，2022年度被勞動部人才發展品質管理系統TTQS評核為金牌，14日獻獎給黃偉哲市長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

光洋應用材料科技股份有限公司黄啓峰董事長表示，致力把光洋科形塑為可以協助員工自我實現的平台，而不僅僅是一處上班的場所。人才訓練強調以應用為主，著重工具提供與手法應用，傳承實務經驗，學習藍圖建構以「核心職能、專業職能與管理職能」的人才發展體系，齊備管理人才梯隊。黄啓峰說因應推動數位轉型，光洋科佈局數位轉型人才，動態管理人才庫，支持組織扶植新事業，建立敏捷專案團隊，重視輪調活化人才，以建構組織人才庫。

▲台南市政府公務人力發展中心、勞工局、南門勞工育樂中心、大台南總工會、光洋應用材料科技公司，2022年度被勞動部人才發展品質管理系統TTQS評核為金牌，14日獻獎給黃偉哲市長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市人才培育透過公、私協力精進訓練品質，用心培育台南人才，強化勞工朋友職能，透過14日市政會議將TTQS（人才發展品質管理系統）評核金牌獻給黃偉哲市長及市民朋友，未來勞工局將持續努力推動人才培育及發展，提升訓練品質，成為本市人才訓練發展品質的領頭羊，以提升大台南勞工的軟實力及競爭力，共創台南「希望家園」之願景。

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