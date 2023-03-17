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疫情回娘家隔離「尪搞大女同事肚子」　2女同意輪流換夫共享他

▲▼印度,婚禮,新娘,結婚,新人。（示意圖／達志影像）

▲人妻疫情隔離後發現，丈夫和女同事在一起。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度一名人妻在新冠肺炎期間暫時回娘家隔離，沒想到疫情結束後發現，丈夫竟然和女同事結婚還生下一女，由於丈夫不願意與任何1人分開，2女竟然同意共侍一夫，3人互相分配時間經營婚姻生活。

家事法庭律師迪萬(Harish Diwan)表示，這名男子2018年與住在瓜廖爾市(Gwalior)的妻子結婚，然而2年後全球爆發新冠肺炎疫情，疫情期間他把妻子送回娘家居住，自己則在古爾岡市(Gurugram)獨自生活。

疫情後來比較趨緩，男子2020年把妻子接到古爾岡一起居住，不過妻子因為他時常加班懷疑外遇，結果發現他竟然和女同事在一起，還生下一女，氣得正宮到瓜廖爾的家事提出訴訟。

迪萬表示，雖然他試圖勸男子離開女同事，然而男子怎樣都不願意，沒想到2女來到法庭接受質詢後，竟然達成願意共侍一夫的協議。3人同意，男子平均每3天與其中一名妻子居住，另外3天換人，星期日要和誰在一起則由男子自由選擇。

迪萬無奈表示，由於當地法令禁止重婚，所以即使3人都同意協議，仍是沒有法律效力的，「根據印度教傳統，男子在沒有與第一任妻子離婚前，是不能再娶另外一名女子，可是他們3人仍決定要照著彼此同意的協議生活」。男子還幫2女都各自買了一棟房子，3人都十分滿意這樣的相處模式。

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