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馬英九訪陸挨轟「賣台」　游淑慧控陸委會：邊核准行程邊抹紅

▲▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

記者詹宜庭／台北報導

前總統馬英九預計3月27日啟程赴中國大陸祭祖，並陸續到訪上海、重慶、南京等地，引起各界熱議。國民黨台北市議員游淑慧21日表示，馬英九這次訪陸一切依法辦理，也把行程攤在陽光下供人民檢視。她認為，只要是光明正大的出訪，都值得被肯定，反倒是陸委會一方面核准行程，另一方面又在抹紅，質疑「難道這是民進黨在玩的手法嗎？」

針對馬英九即將訪陸一事，游淑慧今日透過臉書發文表示，這次訪陸消息宣布後，馬上引起綠營猛烈砲火襲擊。但綠營在批評馬英九「賣台」之前，卻忘記駐日大使謝長廷之前也曾以祭祖名義訪陸，當時謝還說「去廈門像去兄弟家一樣」，到了福建謝氏宗祠祭祖時還頻頻拭淚，時任民進黨主席蘇貞昌也說「謝展現民進黨積極自信。」

游淑慧指出，根據《國家機密保護法》，卸任元首依法管制出國3年，馬英九2016年卸任後，理應上2019年就能解除管制。而該法律於2019年時，再度延長2年，「換句話說，馬總統這次出訪是配合民進黨修改的法律行事。」

游淑慧表示，馬英九這次訪陸一切依法辦理，也把行程攤在陽光下供人民檢視。但同樣是祭祖，馬英九去就是喪權辱國，謝長廷去就是飲水思源，難道這就是民進黨的雙標？況且陸委會也核准了馬英九的出訪行程，一方面核准、另一方面抹紅，這是民進黨在玩的手法嗎？

游淑慧回憶，當年謝長廷訪陸時，也有許多民進黨的人一同前往，像立委趙天麟、李應元、蘇治芬，還有議康裕成等人。不過她也質疑，「請問趙天麟，祭祖要如何喪權辱國？尋根又要怎麼出賣台灣？你是過來人，應該最清楚，卻還是用這點來攻擊政敵，難道為了自己的政治紅利，可以連人性都不顧嗎？」

「打開天燈說亮話，只要是光明正大的出訪，都值得被肯定。」游淑慧強調，2024年是兩岸危急存亡的關鍵，國民黨要問全國百姓，到底要交流還是要對抗？要和平還是要打仗？

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