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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

連戰卸任2005年訪陸破冰「隨扈有配槍」　他親揭過程：圓滿解決

▲連戰出席《連戰回憶錄》新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前副總統連戰。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

前總統馬英九3月27日至4月7日規劃赴中國大陸祭祖，由於其卸任元首身份，維安尚待國安局特勤中心研擬，卻傳出將安排隨扈不配槍，引來議論。事實上，2005年時，時任國民黨主席連戰的大陸行也曾因隨扈是否需要「配槍」一事讓當時的國安局很傷腦筋。連戰在其日前出版的《連戰回憶錄》中指出，在兩岸政府各自事先商量下，這件事才獲得圓滿解決。

對於馬英九的隨扈是否配槍，國安局並未正面回應，僅表示其赴陸的安全維護工作，是依特種勤務條例及卸任總統副總統禮遇條例等相關規定，目前正協調相關單位，擬訂警衛計畫，會周延安全維護部署，確保安維對象安全。

不過這個議題今在立法院也成為民進黨立委王美惠質詢行政院長陳建仁的重點。她質疑，現在傳出馬辦通知特勤單位時，表明隨扈不配槍，但馬畢竟是前總統、需要隨扈保護，現在卻說不用配槍，難道中共說什麼就要聽什麼嗎？對此，陳建仁回應，相關單位盡最大努力跟中國協調，不能配槍在維安部分確實比較有困難。

有關登陸配槍的議題，連戰在其《連戰回憶錄》書中指出，2005年他以國民黨主席身份前往中國大陸進行破冰之旅時，維安同樣因其卸任副元首的身份引來關注。連戰透露，自己原有國安局的特勤人員保護安全，而訪陸時根據國共兩黨的協商，6位警衛人員將偕同前往，但因有攜槍警衛同行，兩邊政府須各自事先商量，北京最終同意我國安局特勤警衛配槍同行，我國安局也同意6位警職人員一行公出，兩方都釋出了善意，且雙方共同執行任務更是兩岸分治以來第一次。

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