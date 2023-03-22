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普丁：中國和平方案可結束戰爭　但烏克蘭和西方「未做好準備」

▲▼中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

中國國家主席習近平前往俄羅斯進行國是訪問，俄國總統普丁表示，北京當局所提出的和平方案能作為結束戰爭的基礎，但只能在烏克蘭與西方國家準備就緒後才能執行。

根據BBC報導，普丁21日和習近平在會談後舉行聯合記者會，普丁表示，「只要西方和基輔當局做好準備，中國和平方案中的許多條款都可以作為解決烏克蘭衝突的基礎。」他也指出，目前尚未看到烏克蘭與西方已準備好。

習近平則再次稱，中國對烏克蘭衝突秉持公正立場，北京當局支持和平對話，中國會站在歷史正確的一邊，試圖將自己塑造成和平使者。不過，中俄雙方在聯合聲明中強調，兩國之間的密切夥伴關係並不構成「軍事政治聯盟」，不具有對抗性也不會針對第三國。

俄羅斯官媒報導，中俄雙方簽署了兩份聯合文件，一份是關於經濟合作，而另一份則是關於深化俄中夥伴關係的計畫；此外，雙方針對計畫中的西伯利亞輸氣管道達成協議，將經由蒙古向中國輸送俄國天然氣。

兩位領導人也討論了對澳洲、美國和英國日前公布的「英美澳三方安全聯盟」（AUKUS）計畫的擔憂，對北約「軍事和安全上」在亞洲日益增加的存在表示擔憂，雙方也同意絕不會發動核戰。

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