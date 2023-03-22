不滿82歲未婚夫求歡！　美46歲女打死男方後伴屍2月

▲伍德因為拒絕克萊莫求歡被打，她還手將對方打死。（圖／推特）



記者王佩翊／編譯

美國一名46歲女子謀殺同居的82歲未婚夫後，竟伴屍2個月，期間被害人屍體逐漸腐爛，她也不為所動，直到男方繼女因為聯絡不上父親報警後，整起事件才因此曝了光。

根據《每日郵報》報導，喬治亞州一名82歲退休卡車司機克萊莫（Leroy Franklin Kramer Jr.）透過朋友介紹，認識46歲的單身女子伍德（Tabitha Zelida Wood）。兩人第一次見面是在一間速食餐廳，當時克萊莫告訴女方，自己已經厭倦獨居生活的寂寞，因此兩人便開始交往。伍德2020年搬進克萊莫家，並在2021年正式訂婚。

伍德聲稱，兩人訂婚後，克萊莫變得越來越咄咄逼人，甚至會家暴。她說，每當她拒絕和他發生性關係，克萊莫都會拿皮帶抽打她。事發當天，克萊莫再次要求她發生性行為，然而卻被伍德拒絕，被害人氣得拿皮帶抽打她，兩人爭執之下，克萊莫突然抓住女方的頭髮。

伍德為了反抗用力踹了男方，並逃出房子，直到第二天早上才回家。為了示好，伍德主動做了早餐，但是克萊莫卻一直沒有來吃。她便去查看，沒想到卻發現克萊莫留著鼻血躺在床上。她試圖搖醒被害人，但被害人都沒有反應。伍德就這樣在克萊莫的屍體旁睡了3天，最後決定把屍體藏在家中。

伍德就這樣伴屍超過2個月，直到克萊莫的繼女發現已經很久聯絡不上繼父，報警後，警方才在家中發現遺體。然而由於屍體是在夏天被發現，溫度過高，因此已經出現嚴重腐爛情形。

警方指出，法醫相驗結果指出，克萊莫的死因為鈍器與利器造成的外傷。而伍德被判惡意謀殺、2項重罪謀殺、嚴重傷害、剝削老年人、隱瞞他人死亡以及金融卡竊盜等罪。