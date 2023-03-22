　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Google加入AI大戰！開放試用聊天機器人Bard　1差別勝過ChatGPT

▲▼Google在21日開放英美用戶使用新AI工具Bard。（圖／達志影像／美聯社）

▲Google在21日開放英美用戶使用新AI工具Bard。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

微軟和OpenAI本月推出新版ChatGPT，將科技時代提升到新高度。為了爭奪人工智慧（AI）領域的主導權，Google在21日也加入戰場，向民眾開放聊天機器人Bard的使用權限，試圖擴大用戶基礎並取得反饋，但台灣暫時還未獲開放使用。

綜合外媒報導，Bard與ChatGPT的功用相似，它會在用戶提問後，從維基百科（Wikipedia）等網站搜羅資訊生成像是人類般的文本回覆，還能與用戶進行對話式交流，不過它與ChatGPT的不同之處在於，Bard會針對用戶提問一次給予整段答案，而不是逐字產生。

▲▼Google在21日開放英美用戶使用新AI工具Bard。（圖／翻攝自Bard官網）

▲台灣用戶暫時還不能使用Bard。（圖／翻攝自Bard官網）

報導稱，這項計畫此前僅供獲批使用的特定用戶參與測試，但目前Google已擴大到讓英美2國的用戶登入Bard並申請加入等候名單，不過台灣暫時還未開放使用，而且Bard現階段也還不支援中文對話。

報導稱，與ChatGPT不同的是，Bard將在bard.google.com這個專門的網站，而不是Google的現有產品中提供試用，而Google也強調，Bard仍然是一項「早期實驗品」，因此它的答覆可能會出錯，「歡迎大家一起來揪錯，因為用戶的反饋對於改善產品和技術至關重要」。

Google也透露，該公司將滾動式地讓等待名單中的用戶陸續參與使用Bard，並將Bard擴展到更多國家和非英語語言，不過公司並未提供具體的時間表。

►開發者認了！ChatGPT恐「威脅全人類」　馬斯克警告：AI比核武更危險
►被AI騙走60多萬！夫妻接電話「以為兒子在求救」　聲音竟是合成
►ChatGPT錯稱「27不能被3整除」　網友打臉：AI不是要統治世界？

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
艾成親弟死前41分鐘「王瞳PO文提到他」！她最新貼文曝：艾翔
艾成40歲胞弟「心肌梗塞」逝世　19天前才上胡瓜節目
艾成艾翔「都40歲猝逝」！　父母半年痛失2子崩潰
「想不到才拿2分...」美國教頭致敬日本
快訊／艾成親弟弟猝逝！　不到1月前剛來台悼念
快訊／WBC公布全明星陣容！　台灣唯一入選是他
大谷封神！　全場卻點名1人「神劇本大師」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不滿82歲未婚夫求歡！　美46歲女打死男方後伴屍2月

DNA別亂測！　女好玩意外發現爺爺「藏45年秘密」害奶奶變小三

Google加入AI大戰！開放試用聊天機器人Bard　1差別勝過ChatGPT

普丁習近平會談　5大重點一次看

肢體語言藏玄機！習近平看普丁「像看小弟」　1動作搶主導權

普丁：中國和平方案可結束戰爭　但烏克蘭和西方「未做好準備」

2.7公尺巨蛇「吞食幼貓」　南非女子驚恐目睹！竟是世上最毒蛇

半個美國淪陷！致命耳念珠菌病例激增　近半患者90天內死亡

厄瓜多記者收到「USB炸彈」！　一插進電腦就爆炸

為了和小三在一起　恐怖牙醫在「高蛋白奶昔加砒霜」毒殺妻子

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

曹佑寧大方放閃：正常談戀愛　尹馨「你們臉型很搭配」他害羞了

小奶貓追主人遇轉角「完美甩尾」　換檔神加速！網笑：賽車手轉世

日本冠軍戰投手今永昇太先發 大谷擬後援｜20230321 ET午間新聞

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

不滿82歲未婚夫求歡！　美46歲女打死男方後伴屍2月

DNA別亂測！　女好玩意外發現爺爺「藏45年秘密」害奶奶變小三

Google加入AI大戰！開放試用聊天機器人Bard　1差別勝過ChatGPT

普丁習近平會談　5大重點一次看

肢體語言藏玄機！習近平看普丁「像看小弟」　1動作搶主導權

普丁：中國和平方案可結束戰爭　但烏克蘭和西方「未做好準備」

2.7公尺巨蛇「吞食幼貓」　南非女子驚恐目睹！竟是世上最毒蛇

半個美國淪陷！致命耳念珠菌病例激增　近半患者90天內死亡

厄瓜多記者收到「USB炸彈」！　一插進電腦就爆炸

為了和小三在一起　恐怖牙醫在「高蛋白奶昔加砒霜」毒殺妻子

快訊／花防部參謀長林彰良今癌逝　去年才晉任少將

艾成親弟死前41分鐘「王瞳剛好PO文提到他」！她讚：艾翔太可愛

台東縣各界今慶祝青年節活動　表揚66優秀青年

故宮圖檔外流是行政疏失！院長蕭宗煌：可能比駭客入侵更嚴重

雙倍芋泥尬烤布蕾、香草冰淇淋！　最新濃郁系「芋頭手搖杯」來了

普發現金登記沒？星級飯店「買1送1」6000元　免費早餐吃到飽

不滿82歲未婚夫求歡！　美46歲女打死男方後伴屍2月

日本隊飆80K史上第一　大谷翔平擁3紀錄包括敲最「暴力」一球

經典賽》滑切球氣走神鱒　大谷超越吾郎改寫棒球大聯盟劇本

艾成40歲胞弟「心肌梗塞」逝世！　19天前才和家人上胡瓜節目

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

國際熱門新聞

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

日投手「找不到牛棚」場邊大迷路！　反差萌畫面曝光

非洲寡婦「野戰一夜情」　極樂升天突暴斃！

電梯「限載8人」11人硬擠　墜地下室3重傷

射殺平民影片曝！　烏無人機拍下俄軍戰爭罪行

中俄簽署聯合聲明　籲和談解決烏克蘭危機

美聯社：中國貿然結束清零　導致數十萬人喪生

路透：印度卡納塔卡省政府批准鴻海9.6億美元投資案

特斯拉暴漲近8%　美股勁揚316點

情侶撿錢包藥妝店狂刷！失主2天後察覺崩潰

影片曝！阿富汗6.5強震3死150傷　2.85億人有感

網美「偏頭痛2年」痛到不能走！確診罕病數月病逝

川普若因封口費案被捕有何衝擊？　5大疑問一次看

日相抵基輔並走訪布查　烏克蘭讚歷史性訪問

更多熱門

相關新聞

ChatGPT出現資安漏洞　別人的聊天紀錄全都露

ChatGPT出現資安漏洞　別人的聊天紀錄全都露

最近十分熱門的AI聊天機器人ChatGPT卻出現漏洞，目前歷史聊天紀錄處於停用狀態，主要是因為用戶可以看見其他用戶的聊天紀錄，讓人擔心是否有資訊安全的風險。

為了和小三在一起　牙醫在奶昔下毒殺妻

為了和小三在一起　牙醫在奶昔下毒殺妻

非裔男遭跪壓致死！7警狂按11分鐘畫面曝

非裔男遭跪壓致死！7警狂按11分鐘畫面曝

台宏邦交生變　中共「一石二鳥」

台宏邦交生變　中共「一石二鳥」

台南觀光躍登美國旅遊頻道

台南觀光躍登美國旅遊頻道

關鍵字：

美國北美要聞英國GoogleBardAIChatGPT

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成親弟弟猝逝！

大谷二刀流關門！日本擊敗衛冕軍美國

大小姐22歲童星爆包養！「親親乾爹」對話超鹹濕

雨擴全台！　這2天「下更大」

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

大谷翔平賽後受訪　提及台灣

「混血女星」吳兆絃爆包養！　鹹濕對話曝光

6000元「開放登記」首日！　全程跑完最快1分鐘

吳兆絃爆包養又「激戰知名網紅」！夜店喇舌搞一夜情

愛愛ing「狂噴屁聲」網尬爆求救！她教2招：怕吵乾脆別做

明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周

有易怒體質星座Top 3

百萬美妝網紅認離婚！　「去年7月就簽字」親揭原因

7招「放大6000元」！ 　最高變6萬、現賺一支iPhone

女直播主訝異嫖客尺寸變來變去！開燈驚見4男輪流上

更多

最夯影音

更多
燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了
日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面