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增加對中輸油氣　普丁宣布：建西伯利亞力量2號管線

▲習近平在俄烏開戰後，首度訪問莫斯科與普丁會面。（圖／路透）

▲普習會後，普丁宣布將加大對中國的石油和天然氣輸送。（圖／路透）

文／中央社莫斯科21日綜合外電報導

俄羅斯總統普丁今天與中國國家主席習近平會談後表示，俄國、中國與蒙古已就計畫中的西伯利亞力量2號（Power of Siberia 2）管線達成所有協議，莫斯科準備增加對中國輸出石油。

普丁也表示，莫斯科當局準備協助中國企業取代為烏克蘭衝突離開俄羅斯的西方公司。

西伯利亞力量2號管線每年將從俄羅斯經由蒙古輸送500億立方公尺天然氣至中國。這個構想多年前就已提出，但因俄國為讓中國取代歐洲成為其主要天然氣客戶，增加了急迫性。

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）已根據一項為期30年、總額高達4000億美元的協議，從2019年底透過西伯利亞力量（Power of Siberia）管線向中國供應天然氣。這條管線長達約3000公里。

俄羅斯對中國的天然氣出口，仍僅是2018至2019年對歐洲出口破紀錄1770億立方公尺的一小部分。自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，俄對歐洲天然氣出口急轉直下，2022年僅約620億立方公尺。

普丁今天表示，俄羅斯對中國的天然氣出口，在2030年前至少會達到每年980億立方公尺。

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