民進黨與自民黨2＋2會談落幕　實質觸及CPTPP

▲台日執政黨「台日外交·防衛政策」2＋2意見交流會今落幕。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨與日本自民黨共同舉辦「台日外交·防衛政策」2＋2意見交流會21日順利落幕，民進黨政策會執行長羅致政會後受訪指出，此次不只是一場「實體」的對談，也是「實質」的對談，相較前兩次視訊會談，這次對話內容最「實質」，雙方提出非常具體合作面向，觸及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、海空安保等議題。

民進黨今天上午在民進黨中央黨部，與日本自民黨舉辦「台日外交·防衛政策」意見交流會，民進黨方面由民進黨政策會執行長羅致政、立委郭國文代表，與日本自民黨國外部會長堀井巖、國防部會長國場幸之助共同對談。

羅致政會後受訪表示，此次實體會談針對外交、國防議題交換意見，同時提出非常多具體合作面向，不只是一場「實體」的對談，亦是一場「實質」的對談，雙方所涉及的面向很廣，觸及CPTPP、海空安保，解讀日本「國家安全戰略」、「國家防衛戰略」、「防衛力整備計畫」3大戰略文件的意義等議題，但不方便對外說明實際內容，「因為的確談了很多實質的東西」。

羅致政也說，會談內容是非常明確、具體的，主要針對雙方未來可以合作的面向，不過實際內容不宜過早曝光；他補充，日本代表此行帶了厚厚一疊資料，代表不是來「盍各言爾志」，而是有備而來、非常認真看待這次的會談。

郭國文說明，此次參與對談的堀井巖、國場幸之助對於政策形成有一定影響力，會中雙方就軍事、外交議題交換意見，期待未來能夠形成具體的可能，也是此次會談最重要的意義。

對於下一場次的時程安排，羅致政表示，台日執政黨雙方同意下一次能夠在日本舉行「2+2」會談，這對台日兩國安保上的交流，將會有非常多具體進展，至於具體時間尊重日方安排。

民進黨和日本自民黨2021年8月就曾舉行過「外交．國防2＋2」會議，同年12月舉行「外交．經濟安保2＋2」會議，但當時都採視訊會議，今天是首次召開實體會談，也是民進黨主席賴清德接任黨主席後，第一次台日政黨外交對話。