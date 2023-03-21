別苗頭！帶32里長登記參選　何志偉：做對的事情就會得到支持

▲民進黨立委何志偉於台北市黨部登記參選。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨2024立委選舉初選登記20日開跑，由於黨主席賴清德日前宣布「誠信條款」，原則不建議現任議員參選立委，但黨籍議員王世堅不甩黨中央規範，登記參選士林大同區（北市第二選區）立委。對此，現任立委何志偉21日帶著士林區15位、大同區17位，共計32位里長，超過選區內半數，到市黨部登記參選，展現強大基層實力。

何志偉說，士林大同區過半數的里長，有些是哥哥、叔叔、姐姐，非常感謝過半數來相挺。他說，台灣人的智慧讓他學到一課，選舉像辦喜事一樣，為台灣、未來願景一點一分努力累積，感覺得到過去提出的政見，一個一個正在實現。

何志偉提到，他是民進黨第一個喊出全民經濟全民共享發6000元，要把物價平抑下來，謝謝里長給鼓勵，很多政策直接間接在他們身上萃取出來的智慧。他強調，士林大同就是他的家，選區有非常多文資和文化，比方說清冠一號，在新冠肺炎時期就有長期跟中醫友好，視為國寶，用中醫的溫暖紮實深刻，讓全球矚目中醫的成就。

此外，何志偉還說，有些里長會日文、法文和英文，在他們鼓勵下，用一個月拜訪美國、日本超過百位國會議員，里長有國際觀，大同士林是100年前台灣港口窗口，跟國際連結是必要的，過去連結是經貿，現在是經貿、國際外交、台灣安全，國會議員努力一件一件事情慢慢做好。

接著受訪時，何志偉說，今天除了里長，還有家長會、地方商圈的，他的服務案件除了台北市，中南部也有，甚至連歐洲、美國日本都會接到，「因為我除了是選區立委也是台灣的立委，只要台灣人有訴求需要解決問題我都會做，士林大同是我的家，勤走是必要的」。

「里長、議員、立委，我們在選區有時候做對的事情，就會得到支持。」何志偉說，很感謝有些比較偏藍的里長也會跟他溝通，彼此傾聽瞭解，「除了黨派外，還有是非，我們心中都有中華民國、強大台灣元素在，我們都是一起的，在家還會分藍綠嗎？有時候不會啦」。

媒體追問，看到這麼多里長挺你，是否很感動？何志偉回憶，他對里長的心都是感謝的，在選舉時會陪他們爬樓梯、颳風下雨會陪他們出去、淹水時也會去水中，還有山上里長被蚊子、蜜蜂追或是看到眼鏡蛇，這些都是長期累積，甚至有些朋友當初還不是里長，但大家就是一起努力，「其實這些是情感，到現場也是感動、感謝、感恩」。