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王世堅參選到底不協調　何志偉：誠信是做人最基本的原則道理

▲民進黨立委何志偉於台北市黨部登記參選。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委何志偉於台北市黨部登記參選。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨2024立委選舉登記20日開跑，由於黨主席賴清德日前宣布「誠信條款」，原則不建議現任議員參選立委，但黨籍議員王世堅不甩黨中央規範，登記參選士林大同區（北市第二選區）立委。對此，現任立委何志偉21日說，誠信是做人最基本的原則道理，「這是對我自己說的，我也期待自己要好好走，政治是一條路」。

針對王世堅不接受協調堅持參選，何志偉表示，這是王個人生涯選擇，他不能替他發言，但都尊重。他表示，任何崗位都可以替台灣做事，只要堅守立場、想法、信念、信仰，為台灣做事情方法很多。

「我何其幸運，我在艱困時期徵召補選，上次也是全台北市得票率最高。」何志偉說，這是因為地方里長一起努力，持者願意給他機會，很多里長行程基本上他這10年來都是全勤，認真走努力走。

而今天帶32位里長來，是否有跟王世堅拚場較勁的意味？何志偉說，上周就有跟大家報告要登記，因為過年至今辦公室設定要辦100場座談會，定期跟里長報告中央地方做什麼，商圈、社會福利等等都在努力，原本就在既定計畫既定行程。

至於昨天受訪稱「做人要有誠信」，是否在喊話王世堅？何志偉表示，自己在2018年時他是最高票市議員但未尋求連任，回到學校進修一陣子、攻讀博士班，那時候被徵召出來參選，「我認為誠信是做人最基本的原則道理，這是對我自己說的，我也期待自己要好好走，政治是一條路」。

而面對在九合一選舉也囊括高選票的王世堅挑戰，何志偉說，得票率最後只是數據，自己的意志堅定、與選區感情深厚，除了可以聆聽里長提出的問題，還可以找到解方，很多時候選舉可以科學量化，但最後這部分不是只有數據，感謝選民給機會與鼓勵，每一票都是一個期待。

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何志偉民進黨立委王世堅

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