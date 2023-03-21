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堅持不選2024！蔡適應要扮抬轎者　「用不同角色完成更多工作」

▲▼蔡適應回應不選2024基隆立委。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委蔡適應。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委蔡適應20日宣布不參選立委連任，為2024選情投下震撼彈，而基隆市長林右昌則公開喊話挽留。對此，蔡適應21日受訪時表示，聲明已經講得非常清楚，感謝大家關心跟鼓勵，這是他經過審慎思考後做的決定，自己會扮演好抬轎者角色。對於論文爭議，蔡則回應，真金不怕火煉，有漏列部分也會儘速完成補正。

蔡適應表示，昨天已經在臉書聲明，去年選舉過程曾被檢舉台北大學博士論文問題，經過申訴、非常感謝審查委員決議保留博士學位，還是要致歉，在論文撰寫過程中有漏列部分會儘速補正，畢竟博士論文花了十年心血完成，過程也完成很多學術著作、真金不怕火煉，會儘速完成補正。

蔡適應指出，經過深思熟慮，不參選2024立委選戰，未來會把時間花在協助行政、立法部門在國防議題的法案跟預算案，對於2024總統大選，自己也會扮演好抬轎者角色，協助台灣隊、支持黨主席賴清德參選總統，地方上也會協助黨內提名立委候選人，會幫助新的候選人為基隆市民服務。

對於林右昌喊話再考慮。蔡適應回應，聲明已經講得非常清楚，感謝大家關心跟鼓勵，這是他經過審慎思考後做的決定，謝謝大家的肯定，讓他從一個職業軍人到立法委員。林右昌在基隆打下深厚基礎、貢獻不可抹滅，他在政治上也協助很大，自己也會在公共領域持續努力，共同目標就是讓台灣跟基隆更好。

至於媒體詢問是否跟賴清德談過？蔡適應表示，有跟所有關心的他的朋友談過，現在目標希望台灣好跟基隆好，自己在不同的角色可以完成更多工作，會努力做好輔選工作，並在地方耕耘這塊持續打拼，這是參政初衷。

對於論文爭議，蔡適應指出，事實勝於雄辯，很多事件發生當下，太多錯誤消息無法澄清，但隨著時間淬煉，很多真相會浮出、還給當事人清白。

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