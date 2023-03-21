開箱／超商獨家聯名「酷的夢」推芋頭甜點！爆餡可頌、閃電泡芙太欠吃

▲7-11攜手「Ku's dream酷的夢」推出5款芋頭甜點、冰沙。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

芋頭控真的必須吃！超商找來芋頭狂熱YouTuber「Ku's dream酷的夢」合作，推出獨家5款芋頭甜點及冰品，首推「爆餡可頌」，一咬下就會立刻爆出滿滿的芋泥內餡，不甜不膩絕對會吃到「芋」罷不能，另外還有「閃電泡芙」、「芋泥包」等，通通都要吃。

7-11攜手愛好芋頭的百萬訂閱爍金級YouTuber「Ku's dream酷的夢」，將在3/22起開賣「芋酷同行」5款聯名新品，首推「芋泥流心雙色可頌」，與振頤軒合作，外層酥脆雙色帶有濃郁奶油香，咬下會爆出滑順醇厚、充滿芋頭顆粒感的大甲芋泥內餡，每一口都充滿幸福感，且除了有3入包裝之外，超過70間哈燒專櫃限定販售單入。

▲「芋泥流心雙色可頌」酥脆的可頌咬下是滿滿的芋泥，這款推薦一定要吃。



▲「芋泥肉鬆華爾滋」為酥脆千層麵包包裹芋泥與肉鬆，口味微鹹微甜。



具台式特色風味的「芋泥肉鬆華爾滋」，外層是酥脆的千層麵包，裡面包著滿滿的芋泥與肉鬆，鹹甜又涮嘴；「芋泥閃電泡芙」將香烤微酥的外皮填入進口鮮奶油和在地香醇芋泥內餡，最後再以白巧克力淋醬點綴；「芋泥包」限定於1300間門市蒸包機台販售，Q彈的包子外皮與熱呼呼的芋泥餡完美結合；「奶芋冰沙」則將在4/19起上市，以芋泥搭配芋角，可以一次吃到Q綿交錯的口感。

▲下午茶首選「芋泥閃電泡芙」，送進嘴裡會炸出超濃芋泥內餡。



▲「芋泥包」咬下是熱呼呼的芋泥餡。



為迎接兒童節到來，有著殿堂級可頌封號的「八月堂」，特別打造超Q「麥可恐龍可頌」，使用美祿經典麥芽巧克力粉製成卡士達內餡，接著擠進酥脆可頌當中，每一口都能吃到濃郁可可香，而可愛的恐龍巧克力就站在可頌上，超級療癒，且恐龍巧克力有4款不同造型，隨機販售，即日起於全門市（新光南西三館僅五、六、日販售）上市，還可享買5送1優惠。

▲超Q「恐龍可頌」來了。（圖／八月堂提供，下同）

▲美祿麥芽巧克力可頌放上恐龍巧克力超Q。