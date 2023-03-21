只有3天！超商「咖啡買1送1」來了　加碼拿鐵2杯88元爽喝

▲7-11推出 「CITY PRIMA精品燕麥拿鐵買1送1」以及「CITY CAFE濃萃美式／濃萃拿鐵任選2杯88元」，冰熱可任選。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

在5天清明連假到來之前，這周六（3/25）要補班，為了讓民眾補班也能擁有小確幸，就有超商祭出限時3天「精品燕麥拿鐵買1送1」以及「美式／拿鐵2杯88元」優惠，可要把握機會喝咖啡享受一下。

7-11門市推出「補班日咖啡優惠」，3/24至3/26止，可享「CITY PRIMA精品燕麥拿鐵(冰/熱)買1送1」以及「CITY CAFE濃萃美式／濃萃拿鐵(冰/熱)任選2杯88元」，其中，CITY PRIMA精品燕麥拿鐵為新品，以散發柑橘與莓果甜香的非洲衣索比亞古吉精品咖啡加入OATLY燕麥奶，口感滑順回甘，限指定門市販售。

另外，7-11預購推出超療癒新品「柯基屁屁麵包」，以手工捏出柯基黃、白相間的屁屁麵包造型，再灌入巧克力與芋泥餡，1包4入能一次吃到雙口味，超級幸福。

▲「柯基屁屁麵包」咬下是巧克力、芋泥餡。（圖／記者周姈姈攝）



▲萊爾富推出全新義大利麵品牌，一口氣推出4款新口味。（圖／萊爾富提供，下同）

萊爾富推出全新義大利麵品牌「Mi piace」，Mi piace源自義大利文「我喜歡的」意思，期望成為民眾心中「我最喜歡的」義大利麵品牌。這次以3款經典口味開發4款新品，首推「白醬蛤蠣義大利麵」，麵條包覆滿滿白醬，搭配鮮嫩蛤蠣，口味鮮甜濃郁。

▲即日起至4/4止，只要購買Mi piace系列義大利麵，搭配指定飲品可省10元。

「法式烤雞乳酪白醬義大利麵」使用特調白醬為基底，並在麵上鋪滿切達起司與嫩雞腿肉，一口肉一口麵超過癮；「紅醬燻腸義大利麵」將番茄肉醬加入碎番茄粒增添風味，搭配Q彈切片燻腸、撒上香濃起司絲，口味相當有層次；「青醬燻雞義大利麵」在麵上淋滿香噴噴的青醬，在加入鹹香夠味的燻雞肉，越吃越涮嘴。

為慶祝義大利麵新品牌上市，萊爾富自即日起至4/4前也推出優惠，只要購買Mi piace系列義大利麵，搭配指定飲品即可省10元，會員還可再享Hi點5倍送。