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每4秒就有人買！超商變身「24小時甜點店」了　必吃夯品一次看

▲▼全家全新甜點品牌「minimore」。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商推出全新甜點品牌「minimore」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

太幸福！擅長打造各式甜點的「全家超商」宣布推出全新甜點品牌「minimore」，由經典3大明星商品包括「鮮乳脆皮泡芙」、「法式檸檬塔」、「法式千層蛋糕」領軍，一口氣網羅10款人氣甜點，有重磅回歸的經典雙色小泡芙、大人系白蘭地葡萄餅乾三明治等，3月22日起陸續於全門市上市，就是要讓甜點控24小時都能吃到罪惡美味，還有限時2件69折優惠。

▲▼全家全新甜點品牌「minimore」。（圖／記者蕭筠攝）

▲檸檬塔、鮮乳脆皮泡芙是人氣必吃。

▲▼全家全新甜點品牌「minimore」。（圖／記者蕭筠攝）

▲經典雙色小泡芙升級回歸。

根據數據分析，平均每4秒就有1人購買全家甜點，看準商機，全家直接變身24小時甜點店，強勢推出全新甜點品牌「minimore」，且由3大明星夯品打頭陣，包括使用鮮乳坊桂芳牧場鮮乳製成的「鮮乳脆皮泡芙」，上市首月狂賣12萬顆，成為必吃品之一，還有2015年推出的「法式檸檬塔」，每月熱銷超過20萬顆，是老饕最愛的冠軍甜點，以及「千層蛋糕」，有法式千層、抹茶千層等選擇，通通要吃。

▲▼全家全新甜點品牌「minimore」。（圖／記者蕭筠攝）

▲白蘭地葡萄餅乾三明治、可可泡芙蛋糕是全新甜點品項。

▲▼全家全新甜點品牌「minimore」。（圖／記者蕭筠攝）

而這次還有重磅升級回歸的人氣「經典雙色小泡芙」，特意把小泡芙鬆軟升級，並結合牛奶、巧克力2種口味，大人小孩都會愛，加碼再吃以日本熱銷破千萬顆的夯品「餅乾三明治」作為發想，攜手台酒聯名推出全新「白蘭地葡萄餅乾三明治」，浸泡台酒玉山白蘭地的葡萄乾結合奶油乳酪內餡，每一口都超滿足，還有新登場的「可可泡芙蛋糕」、「香草卡士達泡芙」、「醇厚巧克力捲蛋糕」、「抹茶生巧起司塔」等選擇，3月22日陸續於全門市上市。

為歡慶minimore正式上線，3月22日起至4月4日還可享「minimore品項任2件69折」優惠，甜點控們把握機會搶吃。

▲▼7-11攜手「酷的夢」推芋頭新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11攜手「酷的夢」推出5款全新芋頭烘焙甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11攜手「酷的夢」推芋頭新品。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11近日也攜手愛好芋頭的百萬訂閱爍金級YouTuber「Ku's dream酷的夢」，一口氣推出5款全新芋頭限定新品，首推「芋泥流心雙色可頌」，特意找來振頤軒合作，外層酥脆雙色還帶有濃郁奶油香，咬下則會爆出滑順、還吃得到芋頭顆粒感的大甲芋泥內餡，超級滿足，且除了有3入包裝之外，超過70間哈燒專櫃也有限定販售單入裝。

而「芋泥閃電泡芙」大口咬下可是會爆漿，微酥外皮搭配滿滿進口鮮奶油、在地香醇芋泥內餡，最後再以白巧克力淋醬點綴，芋頭控絕對要吃，還有具台式特色風味的「芋泥肉鬆華爾滋」、「芋泥包」、「奶芋冰沙」等，即日起陸續於指定門市上市開吃。

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