台日執政黨首實體2＋2會談今登場　創3個「第一」

▲民進黨與自民黨「台日外交·防衛政策」2＋2意見交流會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨與日本自民黨共同舉辦「台日外交·防衛政策」2＋2意見交流會21日上午登場，這是副總統賴清德接任黨主席後的首次台日政黨外交對話，也是首場實體對談。民進黨政策會執行長羅致政指出，此對談有3個「第一」，期盼制度性對話延續下去；自民黨眾議員、國防部會長國場幸之助也說，期待下一場2＋2會談能在日本召開。

民進黨今天上午在民進黨中央黨部，與日本自民黨舉辦「台日外交·防衛政策」意見交流會，民進黨方面由民進黨政策會執行長羅致政、立委郭國文代表，與日本自民黨國外部會長堀井巖、國防部會長國場幸之助共同對談。

羅致政稍早在開場致詞時表示，今天的對話有3個「第一」：第一次以實體方式進行，第一次在台北舉辦2＋2安保對話，也是賴清德接任黨主席後，第一次舉行2＋2台日對談，雖然民進黨、自民黨分別有人事的調整和變化，不過，對話能夠延續下去，代表這是一個制度性的對話。

郭國文則表示，賴清德過去擔任公職期間，從來都沒有中斷台日交流，台日關係的實質進展讓人充滿期待。他打趣說，現在日本和墨西哥在進行經典賽4強戰，台灣自然成為日本的應援團，期待會談結束後日本能夠「逆轉勝」，此語也引發與會者們忍俊不禁笑了出來，沖淡現場嚴肅的氣氛。值得一提的是，對談期間日本最終以6：5逆轉擊敗墨西哥，郭國文祈願成真。

堀井巖談及，昨天正在訪問印度的日本首相岸田文雄發表演講，其中有4個重點：第一，一定要反對俄羅斯侵略烏克蘭這樣片面改變現狀的事情；第二，地區間的合作領域，囊括氣候變遷、新冠疫情、假訊息應對等範疇；第三，所有的國家、地區都要多層次地連結起來，才能夠實現繁榮；第四，日本先前比較重視海上的安保，如今不只對海上，對空域也要加強國際安全合作，國際社會一定要合作起來，為台海、東海、印度洋、太平洋的穩定和平發展作出貢獻。

國場幸之助則說，感謝民進黨方面對日本棒球的強烈支援，2＋2會談首度實體舉行，具有劃時代的意義。他說，日本去年底修改「國家安全戰略」、「國家防衛戰略」、「防衛力整備計畫」3大戰略文件，對於日本安全保障、外交來說，是最重要的文件，日本和台灣共享普世價值，包括以半導體為首的產業、國際產業鏈也是非常重要的，日本喜歡台灣，台灣喜歡日本，繼續維持台日友誼是彼此的使命，並期待下一場2＋2會談能在日本召開，亦盼本日交流取得豐碩成果。

民進黨和日本自民黨2021年8月就曾舉行過「外交．國防2＋2」會議，同年12月舉行「外交．經濟安保2＋2」會議，但當時都採視訊會議，今天是首次召開實體會談，也是賴清德接任黨主席後，第一次台日政黨外交對話。