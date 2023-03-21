日本逆轉墨西哥！　台日執政黨2＋2會談郭國文喊「逆轉勝」成真

▲郭國文今天致詞時談及經典賽四強賽戰況，讓與會者都笑了出來。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨與自民黨舉辦的「台日外交·防衛政策」2＋2意見交流會21日上午登場，由於適逢「墨日」經典賽4強大戰，代表與會的民進黨立委郭國文致詞時說，現在日本和墨西哥在進行球賽，雖然台灣沒有打進經典賽決賽，但是日本有打，台灣自然成為日本的應援團，期待會談結束後能夠「逆轉勝」。值得一提的是，對談期間日本最終以6：5逆轉擊敗墨西哥，郭國文祈願成真。

日本隊今天在經典賽4強戰對戰墨西哥隊，日本推出佐佐木朗希遭到烏瑞亞斯（Luis Urías）3分砲狙擊，墨西哥先馳得點3比0，7局下吉田正尚3分砲追平，8局上墨西哥連續2支二壘安打、加上適時安打，單局進帳2分，9局上村上宗隆再見安打，最終日本以6：5逆轉擊敗墨西哥。

郭國文今天稍早在「台日外交·防衛政策」交流會開場致詞時說，民進黨主席賴清德上任後啟動首場2＋2對談，別具意義，賴清德過去擔任公職間，從來沒有中斷台日交流，而台日關係實質進展讓人充滿期待。

郭國文開玩笑說，現在日本和墨西哥在進行球賽，雖然台灣沒有打進經典賽決賽，但是日本有打，台灣自然成為日本的應援團，就自己所知道，剛剛開場前，5局上半由墨西哥3：0領先，「讓我非常緊張，期待會談結束後，日本能夠逆轉勝」。

語畢，引發與會者哄堂大笑，沖淡會場嚴肅的氣氛，而自民黨負責國防議題的國防部會長、眾議員國場幸之助也說，感謝民進黨方面對日本棒球的強烈支援，今天是首場實體2＋2會談，具有劃時代的意義，日本和台灣共享普世價值，友情非常深。