林昶佐談家人腦血管罕病　「家族有人因此過世」

▲無黨籍立委林昶佐。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

無黨籍立委林昶佐日前發表聲明，表示因家庭成員發現罹患罕見疾病，自己不會競選2024連任，21日受訪時進一步表示，家人所患疾病與腦血管有關，算遺傳的一種，家族也有人因為這樣過世。

林昶佐今接受周玉蔻《新聞放鞭炮》專訪時表示，家人兩年前就有症狀，有動手術並持續追蹤，但上周一報告出來未有好轉，他那2、3天都心神不寧，自己有想過且身邊的人也有建議減少選舉活動繼續選下去，不過他知道中正萬華是艱困選區，怎麼可能用6成的心力去選還贏？「如果我答應就是對不起所有的支持者跟友軍」。

林昶佐指出，上周有跟民進黨主席賴清德碰面討論，他是醫生，一聽到是腦血管的疾病，他也知道這不是隨便的。總之這病平常可以正常做事，但可能隨時中風，家族也有人因為這樣過世，有想過找人照顧他24小時，但這樣自己心裡會忐忑，看完報告就已經心神不寧了，等到選前3個月還這樣就真的就是對不起大家，所以決定不選。

林昶佐也談到，2015年家人原本都反對他參選，但這次他不選，家人反而嚇到，覺得文宣都印了，要他選下去 ，但人到中年以後心情不一樣，他年輕的時候還覺得可以衝，現在就覺得陪伴家人的時間越來越少，希望自己能在家人身邊。