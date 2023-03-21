陳吉仲喊蛋商休市假議題　李彥秀嗆：做不好就下台這麼困難？

▲台灣限蛋荒。（資料照／記者唐詠絮攝）

記者皮心瑀／台北報導

國內蛋荒問題引來民怨，日前傳出蛋商跟蛋農不滿在開會時，遭農委會派產業界代表施壓，醞釀無期限休市，但農委會主委陳吉仲卻喊休市是假議題，不要刻意炒作。對此，台北市議員李彥秀批評，陳吉仲是「見笑轉生氣」，並嗆人民要的是雞蛋，不是笨蛋，「請問蔡英文總統，一個雞蛋問題，兩年都解決不了，做不好就下台，有這麼困難嗎？」

中華民國蛋價委員會原訂本周再調漲3至5元，但外傳農委會介入要求凍漲，惹怒全台蛋商公會，揚言無限期休市，拒絕報價。農委會主委陳吉仲20日出席幸福餐盒記者會態度強硬回應，雞蛋休市是假議題，特別針對休市與蛋價議題來炒作，無法解決問題，只會造成另一波恐慌。

李彥秀說，農委會仿照水、電、瓦斯、油價，要求蛋價凍漲，但水、電、瓦斯、油價的背後，是國營事業在死撐，用人民的納稅錢填補鉅額虧損；如今蛋產量少，若讓雞蛋盤價與售價差距過大，黑市恐怕有更大的哄抬空間。陳吉仲作為一個政務官，顯然連供需的經濟基本常識都沒有。

李彥秀表示，蔡英文告訴人民，「不要害怕跟政府溝通，如果政府聽不到，就大聲一點，如果政府再聽不見，可以直接拍桌」，但現在的台灣，只看到排隊兩小時為買一盒雞蛋民眾，只看到無奈與不滿的蛋商，只看到對人民拍桌、對蛋商嗆聲的陳吉仲？

李彥秀感嘆，人民要的是解方，不是解釋；人民要的是民生，不是嗆聲：人民要的是雞蛋，不是笨蛋，「請問蔡英文總統，一個雞蛋問題，兩年都解決不了，做不好就下台，有這麼困難嗎？」