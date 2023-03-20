為民眾省荷包　農委會推「60元幸福餐盒」全聯、家樂福今起開賣　

▲陳吉仲出席國產食材60元幸福餐盒開賣記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊惠琪／台北報導

物價飆漲，為減輕民眾經濟壓力，農委會今（20日）宣布，今年續推每個60元，全部選用國產食材的幸福餐盒，第一波每周供應1000份，今起在雙北地區的全聯、家樂福約70家門市販售，預計4月正式上路，全面擴大辦理，預計每周供應10萬個平價便當。

農委會今舉行「國產食材60元幸福餐盒開賣」記者會，農委會主委陳吉仲表示，物價不斷上漲，像是兩年前的雞蛋價格每台斤23元，現在已經漲到45.5元，實際交易價格還更高，物價上漲不免影響到消費者，尤其所得較低或年輕族群，因而相關公益團體合作，由農委會供應國產食材，由喜憨兒基金會、糕菲庇護工廠、勝利廚房等幫忙製作便當。

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陳吉仲指出，今年第一波幸福餐盒活動，從今年2月20日到現在，每周1000份，結合全聯福利中心（台北市30-40間門市）及家樂福量販店（雙北30家）販售，之後全國各地全聯及家樂福也將陸續加入開賣，各販售8000份，所有地點共販售1萬7000份，只要特別預算通過，4月起一周可以提供10萬個餐盒給需要的民眾。





▲農委會推出60元幸福餐盒，選用國產食材。（圖／記者楊惠琪攝）

農委會表示，今年60元幸福餐盒食材以國產畜漁產品為主菜、時令蔬菜為配菜，讓民眾透過食的體驗，了解更多優質國產品。

農委會指出，農委會此次疫後特別預算中的農村送暖計畫，編列幸福餐盒和幸福餐食預算，待預算通過後會再擴大辦理，除了幸福餐盒外，將提供免費公益幸福餐食100萬份，公益幸福餐食需透過幸福食材網登記，讓全國各縣市符合條件的立案團體申請，同時也會主動聯絡有需求的團體，提供申請公益幸福餐食的資訊與方法。