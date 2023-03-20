　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

休市效應！市場雞蛋每斤飆破110元　蛋商：很難再有80元以下價格

▲內湖農會排隊買雞蛋人潮。（圖／記者楊惠琪攝）

▲雞蛋休市傳聞發酵，清晨六點就有民眾到內湖農會排隊買雞蛋。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內雞蛋產能持續探底，中華民國蛋價委員會原訂本周再調漲3至5元，外傳遭農委會要求凍漲，惹怒全台蛋商公會，揚言無限期休市、拒絕報價抵制，導致民眾更恐慌搶蛋，蛋價持續飆漲，在新北市中和傳統市場，甚至已經出現一斤要價110元的雞蛋，有蛋商直言，未來休市後，價格只會更混亂，而農委會用進口雞蛋碾壓產地價，是導致價格大亂的禍首。

不願具名的蛋商批評，本周進口雞蛋陸續抵台，這也是農委會有恃無恐，態度轉趨強硬的原因，先是干預蛋價委員會已經決定調漲的決議，現在蛋商拋出休市想法，陳主委竟說是假議題，這對一再配合政府壓低產地價、吸收成本的蛋農和蛋商，情何以堪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新北市傳統市場已出現每斤110元的白蛋。（圖／讀者提供）

▲新北市傳統市場已出現每斤110元的白蛋。（圖／讀者提供）

該名蛋商指出，一旦雞蛋休市後，雖然市場仍持續交易，但價格就是蛋農和蛋商自己議價，有蛋的可以漫天喊價，未來市場價格肯定非常混亂，目前在新北市已經出現每斤110元的白蛋，未來要看到80元以下的雞蛋應該很難了，「這場雞蛋之亂，目前還看不到盡頭」。

彰化謝姓蛋農說，農委會處理蛋荒，寧可花大錢去跟國外進口雞蛋，「根本就是花納稅人的錢，讓財團去賣平價蛋」，質疑為何不把錢拿來協助受害雞農復養、或直接讓蛋農產地價提升到50至60元，如果有錢可賺，蛋農半夜也會爬起來整理雞舍，積極投入復養。

針對市場蛋價越來越混亂，農委會主委陳吉仲今（20日）表示，行政院跨部會每周都召開多次會議，包括公平會、法務部、消保團體等，如有囤蛋、聯合操作、哄抬價格等情事，全台各地都會啟動調查。他進一步指出，本周進口雞蛋陸續抵台，國內雞蛋產能也逐漸恢復，透過庫存與進口調度，雞蛋供應會更穩定。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
墨日明對決！　2大強投卻被大聯盟召回
不給加公會「就到北捷隨機殺人」　《新楓之谷》玩咖落網
快訊／樂天女孩要上大聯盟！　有球隊邀約
陸軍航特部士官爆亂倫！　硬上親戚女兒
台人受害！泰國機場搭小黃「車錢翻4倍」　司機遭重懲
船長慘死澎湖碼頭！　堆高機「盲駕」奪命
曾狂言「買台積電、併聯發科」　紫光前董座下場悲慘
普發6000元　超商加碼買1送1

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園捷運中正北路鋼承版施工　3／21-31請用路人提前改道

旅日神卡「隱藏版優惠」限時11天！爽回饋5%　一票網友搶到了

偏心爸寵溺3弟弟！他被「吸血20年」卻謝父：才有我這個和樂的家

跟死神搏鬥數次⋯陳文茜看死亡：只要輕輕說一聲「晚安」

連旺26天！命理師點名「4星座」：愛情事業兩得意

豐原太平洋百貨購物節將開打　最高36%回饋創中區最高

3星座有仇必報！　雙魚對事不對人、獅子會清算清楚

休市效應！市場雞蛋每斤飆破110元　蛋商：很難再有80元以下價格

超商又找「百萬YTR」聯名！曝人選推芋頭甜點　網爆好評：買單

被超商店員1暖舉融化！波蘭正妹瞬間愛上台灣：真的太貼心了

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

藝人也瘋BLACKPINK！楊祐寧台下熱舞　「亂象狂爆」郭書瑤制止被嗆：Ｘ小

草蜢「衝下台找張小燕.羅時豐」超脫序XD　《寶貝，對不起》《忘情森巴舞》嗨炸

林務局公務車「阿婆灣大迴轉」　20歲重機騎士對撞...傷重不治

台68四輪撞重機落跑？　駕駛曝第一視角：他也逼車

桃園捷運中正北路鋼承版施工　3／21-31請用路人提前改道

旅日神卡「隱藏版優惠」限時11天！爽回饋5%　一票網友搶到了

偏心爸寵溺3弟弟！他被「吸血20年」卻謝父：才有我這個和樂的家

跟死神搏鬥數次⋯陳文茜看死亡：只要輕輕說一聲「晚安」

連旺26天！命理師點名「4星座」：愛情事業兩得意

豐原太平洋百貨購物節將開打　最高36%回饋創中區最高

3星座有仇必報！　雙魚對事不對人、獅子會清算清楚

休市效應！市場雞蛋每斤飆破110元　蛋商：很難再有80元以下價格

超商又找「百萬YTR」聯名！曝人選推芋頭甜點　網爆好評：買單

被超商店員1暖舉融化！波蘭正妹瞬間愛上台灣：真的太貼心了

毛孩的快樂就是這麼樸實！消防車常規測試　歐告見水柱嗨翻來回跑

男「趴睡」美食街！一整天才被發現死亡　民眾伴屍吃飯渾不知

金價衝破2000美元大關　楊天立：今年有機會再創高

喊餓就挨打！韓4歲女童「體重僅7kg」遭虐死　恐怖媽照樣下海賣淫

五角大廈研究： 飛行員「癌症發病率」比常人高24％

李多慧「甜美又性感」林襄想學她　樂天領隊曝5月前行程定案

「沙贊」選錶不當乖乖牌　立體多切面金錶沒鑲鑽照樣閃

泡泡浴太舒服！雪橇犬趴美容檯「等回家快睡著」　臉上表情成亮點

遭黨產會認定國民黨附隨組織　中投、欣裕台聲明將續行司法救濟

尿尿完忍不住抖一下！「夾冷筍」2原因曝　男生更常見

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

生活熱門新聞

「全台有雨」時間曝　中南部連下3天

他被女友妹逼愛愛！ChatGPT答案驚呆全場

周二春分到！專家點名4生肖注意身體

解渴春雨！　鋒面雨帶報到時間曝

才曝光頭貼！輔大陳若儀又公開無緣小姑名字

「殭屍病毒」來了　醫示警：大家小心

雞腿飯125　他嘆台灣快不能住人

春雨來了！　1圖看「10天雨區分布」

人妻吃喜酒想包3600！網卻搖頭：會被記一輩子

今晚變天！　「解渴雨帶」來襲時間曝

這生肖是桃花重災戶！運勢一次看

BLACKPINK「本人跟照片差很大？」　歌迷狂點名她

好命！　「這4個時辰出生」一輩子不缺錢

錄取率只有18%！延平中學入學考搶破頭　家長嘆：快比頂大難考了

更多熱門

相關新聞

為民眾省荷包　農委會推「60元幸福餐盒」全聯、家樂福今起開賣　

為民眾省荷包　農委會推「60元幸福餐盒」全聯、家樂福今起開賣　

物價飆漲，為減輕民眾經濟壓力，農委會今（20日）宣布，今年續推每個60元，全部選用國產食材的幸福餐盒，第一波每周供應1000份，今起在雙北地區的全聯、家樂福約70家門市販售，預計4月正式上路，全面擴大辦理，預計每周供應10萬個平價便當。

蛋商揚言「無限期休市」　陳吉仲怒回：這是假議題

蛋商揚言「無限期休市」　陳吉仲怒回：這是假議題

美女發言人「點名2官員」沒sense：不懂就別講

美女發言人「點名2官員」沒sense：不懂就別講

中南部爆村莊搶水亂象　網酸：大缺時代

中南部爆村莊搶水亂象　網酸：大缺時代

直擊／雞蛋休市效應！內湖農會爆搶蛋人潮 　排隊人龍蔓延200公尺

直擊／雞蛋休市效應！內湖農會爆搶蛋人潮 　排隊人龍蔓延200公尺

關鍵字：

蛋價缺蛋農委會漲價陳吉仲蛋荒休市

讀者迴響

熱門新聞

獨／賈永婕被打臉說謊「證據照曝光」！

「全台有雨」時間曝　中南部連下3天

即／國1北向204.3k凌晨10車追撞釀7傷

粉絲送機撲空！BLACKPINK「臨時改離台時間」原因曝

女友「上台被男歌手空幹」他崩潰分手

孫藝真結婚一週年遭爆「玄彬好賭已離婚」　公司怒了

他被女友妹逼愛愛！ChatGPT答案驚呆全場

教練示範垂降墜13F摔死　學員目睹

6000元3／22開放登記入帳　身分證尾數0、1可先領

「最美老師」遭控出軌人夫　意外扯出綠營3大老

周二春分到！專家點名4生肖注意身體

崔咪老公道歉了！

直擊／BLACKPINK離台！　Rosé一下車送愛心

她與女友吵架！找前男友慘被硬上

快訊／李多海宣布結婚8年男友Seven！

更多

最夯影音

更多
草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD
BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面