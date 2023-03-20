休市效應！市場雞蛋每斤飆破110元　蛋商：很難再有80元以下價格

▲雞蛋休市傳聞發酵，清晨六點就有民眾到內湖農會排隊買雞蛋。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內雞蛋產能持續探底，中華民國蛋價委員會原訂本周再調漲3至5元，外傳遭農委會要求凍漲，惹怒全台蛋商公會，揚言無限期休市、拒絕報價抵制，導致民眾更恐慌搶蛋，蛋價持續飆漲，在新北市中和傳統市場，甚至已經出現一斤要價110元的雞蛋，有蛋商直言，未來休市後，價格只會更混亂，而農委會用進口雞蛋碾壓產地價，是導致價格大亂的禍首。

不願具名的蛋商批評，本周進口雞蛋陸續抵台，這也是農委會有恃無恐，態度轉趨強硬的原因，先是干預蛋價委員會已經決定調漲的決議，現在蛋商拋出休市想法，陳主委竟說是假議題，這對一再配合政府壓低產地價、吸收成本的蛋農和蛋商，情何以堪。

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲新北市傳統市場已出現每斤110元的白蛋。（圖／讀者提供）

該名蛋商指出，一旦雞蛋休市後，雖然市場仍持續交易，但價格就是蛋農和蛋商自己議價，有蛋的可以漫天喊價，未來市場價格肯定非常混亂，目前在新北市已經出現每斤110元的白蛋，未來要看到80元以下的雞蛋應該很難了，「這場雞蛋之亂，目前還看不到盡頭」。

彰化謝姓蛋農說，農委會處理蛋荒，寧可花大錢去跟國外進口雞蛋，「根本就是花納稅人的錢，讓財團去賣平價蛋」，質疑為何不把錢拿來協助受害雞農復養、或直接讓蛋農產地價提升到50至60元，如果有錢可賺，蛋農半夜也會爬起來整理雞舍，積極投入復養。

針對市場蛋價越來越混亂，農委會主委陳吉仲今（20日）表示，行政院跨部會每周都召開多次會議，包括公平會、法務部、消保團體等，如有囤蛋、聯合操作、哄抬價格等情事，全台各地都會啟動調查。他進一步指出，本周進口雞蛋陸續抵台，國內雞蛋產能也逐漸恢復，透過庫存與進口調度，雞蛋供應會更穩定。