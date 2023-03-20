蛋商揚言「無限期休市」　陳吉仲怒回：這是假議題

▲蛋商揚言無限期休市，陳吉仲認為是假議題。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊惠琪／台北報導

中華民國蛋價委員會原訂本周再調漲3至5元，但外傳農委會介入要求凍漲，惹怒全台蛋商公會，揚言無限期休市，拒絕報價。農委會主委陳吉仲今（20日）出席幸福餐盒記者會態度強硬回應，雞蛋休市是假議題，特別針對休市與蛋價議題來炒作，無法解決問題，只會造成雞蛋恐慌。

陳吉仲上午出席幸福餐盒開賣記者會，會前接受媒體聯訪，針對全台蛋商揚言無限期休市，表達對農委會干預蛋價的不滿。陳吉仲說，雞蛋市場不像果菜和肉品批發市場，會訂定休市日期，雞蛋交易是每天都在進行，因此，所謂雞蛋休市只是一個假議題。目前不需要特別針對休市或蛋價議題來炒作，反而會造成另一波蛋的恐慌議題。

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針對蛋商直指農委會干預蛋價，陳吉仲說，每次都不斷重演這樣的劇本，無助問題解決，強調蛋價有一定的機制，是蛋商跟蛋農透過蛋價委員會討論，已經要求所有同仁，不要接他們的電話，農委會的產銷資訊也會直接對外界說明，外界不需要針對此議題再炒作。

陳吉仲進一步指出，現在產地農民雞蛋價格，已經超過原來報盤價，在此情況下，為何還要討論報盤價格的調整，而這也符合蛋商和蛋農所希望的，依照市場機制進行，目前就是正在進行中。

陳吉仲說，為填補短期缺口，全力調度進口雞蛋，三月底前會有超過700萬顆雞蛋進口來台，四月還會更多；而國內產蛋情況，隨著氣候與禽流感疫情趨穩，預估五月中旬產蛋雞數會從3100萬隻提升到3400多萬隻，國內生產會更穩定，隨著進口雞蛋來台、國內產能恢復，國內雞蛋供應情形會更穩定。

▲陳吉仲出席國產食材60元幸福餐盒開賣記者會。（圖／記者呂佳賢攝）